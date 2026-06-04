Nova opasnost u Zaporožju, dim se nadvio nad elektranom

Supruga Halida Bešlića, Sejda, sahranjena je danas na Gradskom groblju Bare.

Pored članova porodice i prijatelja na groblje su stigli i pripadnici estrade.

Od sina Dina nije se odvajao možda i najbliži čovek porodice Bešlić sa estrade, pevač Osman Hadžić.

Stigla je i pevačica Slađana Mandić sa suprugom, ali i Dino Merlin.

Uz porodicu sve vreme bili i muzičari iz Halidovog benda.

Sin Dino slomljen od bola

Najdublju tugu izrazio je njihov sin, Dino Bešlić, koji je nakon gubitka oba roditelja ostao sam.

On se oglasio emotivnom porukom u kasnim satima, objavivši crno-belu fotografiju oca i majke nastalu u bolnici, uz potresne reči: „Moja majko, ostadoh ti ja sam. Volim vas puno”.

Alo/Telegraf

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