Supruga Halida Bešlića, Sejda, sahranjena je danas na Gradskom groblju Bare.
Pored članova porodice i prijatelja na groblje su stigli i pripadnici estrade.
Od sina Dina nije se odvajao možda i najbliži čovek porodice Bešlić sa estrade, pevač Osman Hadžić.
Stigla je i pevačica Slađana Mandić sa suprugom, ali i Dino Merlin.
Uz porodicu sve vreme bili i muzičari iz Halidovog benda.
Sin Dino slomljen od bola
Najdublju tugu izrazio je njihov sin, Dino Bešlić, koji je nakon gubitka oba roditelja ostao sam.
On se oglasio emotivnom porukom u kasnim satima, objavivši crno-belu fotografiju oca i majke nastalu u bolnici, uz potresne reči: „Moja majko, ostadoh ti ja sam. Volim vas puno”.
Alo/Telegraf
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