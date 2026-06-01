Nakon vesti o smrti Sejde Bešlić, supruge legendarnog pevača Halida Bešlića, oglasio se pevač narodne muzike Osman Hadžić.

Hadžić, koji je blizak prijatelj porodice Bešlić, nije krio tugu i šok zbog gubitka, navodeći da je vest saznao tek nekoliko sati nakon što je objavljena.

Kako je istakao, odmah se uputio ka Sarajevu.

-Upravo sam saznao, pre deset minuta. Idem prema Sarajevu - rekao je vidno potreseni, koji je krenuo ka porodičnoj kući Bešlićevih, gde se nalazi sin Dino sa najbližim članovima porodice.

Nakon što je vest o smrti Sejde Bešlić dospela u javnost, oglasio se i menadžer pokojnog pevača, koji je takođe bio blizak prijatelj porodice.

Kako je naveo, Sejda je duže vreme imala zdravstvene probleme i danas, 1. juna, oko 15 časova, izgubila je najtežu bitku. Poslednjih mesec dana provela je u bolničkom lečenju.

-Malopre je preminula. Bila je skoro mesec dana u bolnici, danas je preminula oko 15 časova - izjavio je on, dodajući da je sin Dino teško podneo vest o smrti majke.

-Loše je. Nalazi se kod kuće, a uz njega su prijatelji - dodao je menadžer za Blic.

