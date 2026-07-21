Pevačica Goca Tržan progovorila je o odlasku Ivane Peters iz grupe Tap 011, te navela da ju je povredila i da nije komunicirala sa članovima.

Njena koleginica iz grupe Ivana Peters nedavno je prekinula saradnju sa čuvenim Tapovcima, a na njeno mesto došla je Ivana Vladović - Goca je sada otkrila šta se tačno dogodilo.





- U celoj priči jako, jako povređena. Situacija je bila takva da Ivana sa nama nije komunicirala od decembra meseca, od poslednjeg nastupa, od Nove godine - izjavila je Goca za emisiju "TV E".

- Ona se nikome od nas nije javila na telefon, porukama je komunicirala sa nama samo na način: "kad će pare?" koje treba da se isplate, to je bilo to, a sa nama je komunicirao njen menadžer i to preko poziva i poruka, on se sa nama nikada nije video i on nam je saopštio da Ivana više neće pevati sa nama - otkrila je besna Goca.

- Iako nam je rekla da bez obzira na to što nastavlja svoj solo projekat, što je potpuno legitimno, i to je potpuno u redu da žena to hoće, on nam je to saopštio. Ona nije sa nama sela i to nam rekla, a toliko smo makar bili zaslužili.

Goca tvrdi da ima dokaze da nije bilo baš tako kako je Ivana ispričala, te da ju je čak član iz benda molio za pet slobodnih termina, ali da ga je ona odbila.

- Mi to sve imamo crno na belo, sad zamisli na šta bi to ličilo da mi sad sednemo svi i kao oni jutjuberi klinci pustimo i kažemo to, evo burazeru šta si nam napisala, ovo, pa nije bilo tako. Ti si ovo radila,a ne mi. Pa na šta bi to ličilo? Mi imamo svi po pedeset godina, i ja nju i dalje volim i poštujem, ali nije okej... Nije okej da izađeš sa tom tužnom pričom, jer je priča skroz drugačija.

- Pera iz Benda joj je bez znanja našeg namolio i pitao: "molim te, jel možeš makar pet termina u godini da nam daš da imamo koncerte i ona je rezignirano odbila". kako da ti kažem, znaš, mi smo se ponizili maksimalno koliko smo mogli. Mislili smo daj da sačuvamo nešto, ali nismo mi to ništa razbucali.

Ivana razočarana u kolege iz benda Tap 011

Inače, Ivana Peters progovorila je nedavno o odluci da napusti grupu Tap 011 nakon više od tri decenije saradnje, ističući da je najviše zabolelo razočaranje u ljude sa kojima je provela veliki deo života i karijere.

Bend danas nastupa u novom sastavu sa Gocom Tržan i pevačicom Ivanom Vladović, dok je Ivana rešila da stavi tačku na zajednički rad sa nekadašnjim kolegama.

Govoreći u podkastu "Alter ego", pevačica je priznala da ne oseća krivicu zbog svega što se dogodilo, ali da je ostalo veliko razočaranje.

- Upravo to se i desilo, a sve ostalo je manje važno, da li ću ja da pravim pauzu i postavim svoj prvi projekat na noge. Imam iza sebe bend Negativ, koji je i dalje moj bend. Mi smo porodica i prijatelji. Ja sam tražila pauzu kako bih postavila svoj solo projekat na noge i da me publika ne pakuje u priču Tap ili Negativ, nego da to bude Ivana. Rekli su mi da imam punu podršku od njih i onda se dešavalo da nas zovu za isti grad, pa sam rekla da moramo da napravimo pauzu definitivno i onda je došlo do prekida komunikacije. Ja sam tražila pauzu, a onda su se oni povukli iz svih naših grupa za komunikaciju. Ostala sam sama. Posle mesec dana solo nastupa, na kojima sam pevala dve pesme iz repertoara Tapa, njihov menadžer je kontaktirao mog producenta i menadžera sa zahtevom da prestanem da ih pevam. U suprotnom bih mogla da budem tužena. Tu se za mene priča završila.

- Milanu sam poslala poruku koja je sadržala samo jednu reč - "Really?". Odgovor nikad nisam dobila. Niko me više ne iznenađuje od njega. To je to, ali šta da se radi, 30 i nešto godina - izgleda da sam ja bila iskrena u celoj priči, jer da su i oni ovo se ne bi desilo."

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