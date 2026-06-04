Zaporoška termoelektrana, čije rasklopno postrojenje ima ključnu ulogu u prenosu električne energije ka Zaporoškoj nuklearnoj elektrani pod ruskom kontrolom, našla se jutros pod, kako navodi Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA), „teškim napadom“.

IAEA je saopštila da su njeni stručnjaci na terenu primetili gust dim koji se uzdizao iz pravca termoelektrane, kao i da su registrovali zvuke intenzivne vojne aktivnosti u okolini objekta.

U saopštenju objavljenom na društvenoj mreži Iks, agencija nije precizirala ko stoji iza napada, niti da li su u pitanju ruske ili ukrajinske snage.

Ovaj incident dolazi svega dan nakon što je Zaporoška nuklearna elektrana pretrpela svoj 17. potpuni gubitak spoljnog napajanja od početka rata, a peti samo tokom 2026. godine.

Prema dostupnim informacijama, nestanak struje izazvan je napadom drona na trafostanicu Nikopoljska, koja se nalazi na teritoriji pod kontrolom Ukrajine, preko puta nuklearne elektrane na obali Dnjepra.

Trafostanica je prethodnih meseci više puta bila meta napada, a njeno oštećenje dodatno je ugrozilo stabilnost sistema koji obezbeđuje energiju za hlađenje reaktora.

IAEA je upozorila da je situacija izuzetno ozbiljna jer se najveća evropska nuklearna elektrana sada oslanja na samo jedan preostali dalekovod za snabdevanje električnom energijom.

Poslednjih nedelja taj dalekovod je više puta bio van funkcije, zbog čega su operateri bili primorani da aktiviraju hitne dizel-generatore kako bi nastavili hlađenje svih šest reaktora.

Stručnjaci godinama upozoravaju da bi duži prekid napajanja mogao da izazove ozbiljne posledice po bezbednost elektrane, zbog čega se svaki novi incident u Zaporožju pažljivo prati širom Evrope.

Međunarodna agencija za atomsku energiju ocenila je da najnoviji događaji predstavljaju razlog za „ozbiljnu zabrinutost“, posebno imajući u vidu nastavak borbi u neposrednoj blizini nuklearnog kompleksa.

Zaporoška nuklearna elektrana najveća je nuklearna elektrana u Evropi i od početka sukoba nalazi se među najosetljivijim tačkama rata, zbog čega svaka eskalacija u njenoj okolini izaziva strah od potencijalne nuklearne katastrofe.