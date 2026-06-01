Pevačica Mina Kostić smeštena je u psihijatrijsku ustanovu nakon što je, prema navodima medija, pokazala znakove agresivnog ponašanja.

Ljudi bliski pevačici nisu znali šta se dogodilo, budući da u poslednje vreme nisu bili u kontaktu sa njom.

Mina je nedavno šokirala javnost kada je otvoreno govorila o teškom životnom periodu kroz koji je prolazila, kao i o navodnim vradžbinama kojima je, kako tvrdi, bila izložena.

- Bilo mi je veoma teško, mislila sam da ću umreti. Dudi sam rekla: "Hoćeš li da me sahraniš živu?" Imala sam 40 kilograma, bila sam veoma bolesna, i fizički i psihičk. Pre 16 godina dobila sam ulcerozni kolitis, odnosno zapaljenje debelog creva. Nije me sramota da pričam o tome. Uopšte nisam mogla da dojim dete - ispričala je ranije za "Skandal", pa dodala:

- U takvom stanju sam odlazila na nastupe, a Duda tada ništa nije preduzela. Samo mi je Bog pomogao. Nema tu mnogo priče, jednostavno su me iskoristili i to je to. Vračala mi je da mi bude loše, i zdravstveno i finansijski, kao i na ljubavnom planu - istakla je tada.

Oglasila se njena sestra

U međuvremenu se oglasila i Minina sestra, koja je izjavila da nije imala saznanja o tome šta se dešava sa pevačicom.

- Ne znam ništa, nemam nikakvu informaciju o tome. Bolesna sam, prehlađena sam i trenutno sam kod muževljeve porodice. Ne sećam se kada smo se poslednji put čule ili videle. Ne stižem, radim u vrtiću - kratko je rekla Biza za "Blic".

Ćerka uznemirena zbog stanja svoje majke

Vest o stanju pevačice uznemirila je javnost, a mnogi se pitaju kako se sa celom situacijom nosi njena ćerka Anastasija.

Kako prenose mediji, Anastasija je oduvek bila velika podrška svojoj majci, a nakon poslednjih događaja u stalnom je kontaktu sa ocem Igorom Kostićem, njenim bivšim suprugom.

- Anastasija je sve vreme u kontaktu sa najbližima otkako se dogodilo sve ovo sa njom. Divna je devojka, veoma je privržena porodici i, naravno, zabrinuta je zbog svega što se dešava - rekao je izvor za "Blic".

Nedavno je govorila o naslednici i planovima koje ima za budućnost.

-Odrasla je devojka i zaista je sjajna. Sprema se za fakultet, planira da upiše Fakultet dramskih umetnosti, smer video-produkcija. Veoma je bliska sa mojom bratanicom i mislim da će njih dve uskoro živeti zajedno. Moram da priznam da ne znam kako ću to podneti. Drago mi je što smo u odličnim odnosima, što je i sa Igorom sve kako treba i što smo, uprkos svemu, i dalje porodica - priznala je u emisiji "Premijera".

Bivši muž o pevačici nakon razvoda

Podsećanja radi, pevač Igor X svojevremeno je govorio o braku sa Kostićkom, njihovom odnosu nakon razvoda, ali i o njenoj vezi sa Manetom Ćuruvijom, poznatijim kao Kasperom.

Tom prilikom osvrnuo se i na komentare da je najveću popularnost stekao zahvaljujući duetu sa Minom, ističući da mu takve tvrdnje ne smetaju.

-Pre tog dueta sam snimao pesme, ali je to bilo daleko od popularnosti koju sam doživeo zahvaljujući Mini i pesmi "Grudi od betona". To je bila odskočna daska za moju karijeru. Tada sam počeo da gostujem u emisijama i verujem da je 90 odsto ljudi upravo tada prvi put čulo za mene - rekao je nedavno.

Takođe je dodao da mu spoj ljubavi i posla nije doneo negativne posledice.

- Sve se dogodilo s razlogom. Iz tog odnosa dobio sam Anastasiju. Uvek nastojim da na stvari gledam pozitivno i smatram da mi se ništa u životu nije vratilo na loš način - istakao je pevač.

Govoreći o roditeljstvu, priznao je da je odgajanje dece danas veliki izazov, ali je naglasio da se trudio da svojim ćerkama usadi prave životne vrednosti i pruži im podršku u svim važnim životnim odlukama.

Savetovano joj da potraži stručnu pomoć

Podsetimo, hospitalizovana je u psihijatrijskoj ustanovi, gde je, prema navodima medija, dovedena u pratnji policije nakon incidenta koji izvori povezuju sa agresivnim ponašanjem.

Kako se dalje navodi, pevačica se već duže vreme suočava sa zdravstvenim problemima, zbog čega joj je navodno i ranije sugerisano da potraži stručnu pomoć.

-Odranije pati od hroničnih zdravstvenih problema, zbog čega su joj lekari još prošle godine savetovali hospitalizaciju, ali je ona to tada odbila - rekao je izvor za medije.

Sadašnji dečko rapidno postao njen menadžer

Takođe, juče je otišla u Urgentni centar kako bi potražila lekarsku pomoć, ali je nakon više prozivki utvrđeno da je samovoljno napustila zdravstvenu ustanovu.

Njen verenik Mane Ćuruvija Kasper nije se javno oglašavao povodom ovog slučaja, ali se juče putem Instagrama dopisivao sa njenim fanovima.

Naime, Mane je postao njen menadžer, pa je sa poslovnog Instagram naloga postavio pitanje pratiocima:

- Pojedini menadžeri po kuloarima govore da je njeno vreme prošlo i da sam ja smešna priča kao neko ko će joj direktno ugovarati nastupe bez posrednika. Šta vi mislite? Da li je vreme prošlo, kako oni tvrde, ili je prošlo vreme njih i sličnih koji to govore za nju? Ko je u pravu, oni ili ja? Budite iskreni - napisao je javno, nakon čega su usledili brojni odgovori fanova.

Ko je Mina Kostić?

Rođena je kao Minira Jašari 5. maja 1975. godine u Beogradu, jedna je od poznatijih srpskih pop-folk pevačica, prepoznatljiva po energičnom glasu i upečatljivim nastupima.

Odrastala je u brojnoj romskoj porodici, a sa pet godina usvojila ju je Duda Ivanović.

Kasnije je zakonski promenila ime u Jasmina Kostić.

Muzičku karijeru započela je 2000. godine albumom za Grand produkciju.

Među njenim najvećim hitovima izdvajaju se "Stariji čovek", "Crno sunce" i "Muziku pojačaj", kao i popularni dueti "Slavija", koji je snimila sa pokojnim Džejem Ramadanovskim, i "I u dobru i u zlu", sa reperom Đusom.

Pored muzičke karijere, učestvovala je i u rijalitiju Farma.

Iz braka sa pevačem Igorom Kostićem, poznatijim kao Igor X, ima ćerku Anastasiju.

Već više od dve decenije prisutna je na domaćoj estradnoj sceni, a pažnju javnosti i danas privlači kako svojim muzičkim radom, tako i privatnim životom.

Koliko godina ima Mina Kostić?

Sa ponosom nosi svoju 51 godinu, zračeći energijom i izgledom na kojima bi joj pozavidela i mnogo mlađe koleginice.

Najveći životni gubici

Njena rođena sestra se nesrećnim slučajem utopila kada je imala samo 13 godina, što je bila najveća porodična tragedija.

Početkom 2023. godine doživela je veliki udarac kada joj je preminula majka za koju je bila izuzetno vezana.

Pevačica je otkrila da je zbog manipulacije bivšeg partnera ostala bez značajnog dela imovine i zgrade na Lekinom brdu, zbog čega danas živi u stanu od 39 kvadrata.