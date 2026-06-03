Drecun je rekao da se ideja ''Velike Albanije'' kontinuirano realizuje i da svako ko insistira na nezavisnosti Kosova i Metohije podržava koncept Velike Albanije.

''To je sada Hodža i potvrdio. Za njih je Kosovo i Metohija sastavni deo Republike Albanije, tretiraju KiM kao svoju teritoriju. Kad ministar susedne zemlje tako drsko, bezobrazno, zapreti ''ko god dira Kosovo, dira i Albaniju' to je poruka da je Kosovo njihova teritorija'', rekao je Drecun za TV Pink.

Naveo je da je Hodža ministar zemlje koja, kako je rekao, kontinuirano vrši agresiju, i dodao da po definiciji agresije, usvojenoj u Ujedinjenim nacijama, svako naoružavanje i ubacivanje naoružanih grupa preko granice u susednu zemlju predstavlja agresiju.

''Teroristička OVK je stvorena na teritoriji Albanije, tamo je naoružavana, odatle ubacivana. Albanska armija, albanska policija, albanske obaveštajne službe su pružale kontinuiranu podršku toj velikoalbanskoj agresiji'', rekao je Drecun.

Prema njegovim rečima, naša država je trebalo 1999. godine da preduzme određene aktivnosti i da pred međunarodnim sudskim tribunalima i UN optuži Albaniju za otvorenu agresiju na našu zemlju.

''Ne bi bilo jednostavno proglašenje nezavisnosti Kosova da to Albanija nije aminovala. Ne bi se dešavalo najbrutalnije etničko čišćenje srpskog naroda da to Albanija nije podržavala. I sad takav (Hodža) dođe i upućuje nam neku pretnju: 'Ko dirne Kosovo, dirnuo je Albaniju'. Da li posle toga treba bilo kome objašnjavati da su to velikoalbanski planovi?'', rekao je Drecun.

On je podsetio da je zakletva pripadnika terorističke OVK-a glasila da će se boriti da "oslobode sve albanske okupirane etničke teritorije".

''Oni rade na tome, ali najvažniji korak je da se od Kosova i Metohije napravi nezavisna država sa punim međunarodnim kapacitetom, da onda mogu da organizuju referendum i u Albaniji i na KiM, koji neće osporavati međunarodna zajednica. Ako bi, recimo, tzv. Kosovo bilo članica UN, ko će mu osporiti pravo da održe referendum o tome u kakvoj zajednici žele da žive sa Albanijom? To bi onda bilo zvanično formiranje Velike Albanije'', kazao je Drecun.

Naveo je da većina zapadnih zemalja podržava i da neće reagovati zbog izjava Hodže koje, kako je ocenio, ne predstavljaju samo izazov i rizik, već otvorenu pretnju po bezbednost Srbije.

''Pa zašto je napravljen vojni savez Hrvatska-Albanija i takozvano Kosovo? Ove godine će imati tri zajedničke vojne vežbe, čak uz učešće još nekih drugih država, kako oni kažu. Dve u Hrvatskoj, jednu na teritoriji Albanije. Te vojne vežbe služe da se stvaraju jedinice koje su interoperabilne, da mogu zajedno da deluju u određenim kriznim situacijama'', ukazao je Drecun.

Ministar za Evropu i spoljne poslove Albanije Ferit Hodža, na zajedničkoj konferenciji sa vršiocem dužnosti ministra spoljnih poslova u Prištini Glaukom Konjufcom, rekao da je tzv. Kosovo prioritet Albanije i da je u pitanju neraskidiva veza.



