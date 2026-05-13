Emir Brunčević je otkrio da je svojevremeno bio žrtva internet prevare.

Kako je istakao, nije mogao da se odbrani od lažnih profila na društvenim mrežama koji su se neprestano predstavljali njegovim imenom.

- Nisam otkrio ko je stajao iza internet prevare i krađe mog identiteta. Neko konstantno pravi moje lažne profile. Kad sam ja u Americi, on je u Americi. Kad sam ovde, on je ovde - rekao je Emir.

Pevač je u nastavku emisije Amidži šou nastavio da odgovara na nasumična pitanja, te je svoje kolege imenjake rangirao po kvalitetu pevanja.

- Na prvom mestu je Emir Habibović, zatim Lapsus, pa Đulović.

"Nema goreg posla od pevačkog"

Emir se osvrnuo i na svoju raniju izjavu, te otkrio zbog čega sinovima ne bi dozvolio da se bave pevanjem i ožene pevačice.

- Ne mogu da odredim baš neke stvari, ali mogu da kažem da od posla pevača nema goreg posla - zaključio je Brunčević.

