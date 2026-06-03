Dmitrijev je novinarima na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu (SPIEF) rekao da Nemačka i druge evropske zemlje vide da su već izgubile oko tri biliona evra zbog "poricanja" ruskog energetskog sektora i da "efikasno vode svoje ekonomije ka kolapsu", preneo je TASS.

"Stoga je važno da evropske snage i političari budu prisutni na SPIEF-u. Takođe ćemo održati sastanak i panel diskusiju sa predstavnikom nemačke stranke Alternativa za Nemačku, koja se takođe zalaže za obnavljanje Severnog toka 2 i za obnavljanje partnerstva sa Rusijom", rekao je Dmitrijev.



