Ćerka pevačice Goce Tržan i rijaliti učesnika Ivana Marinkovića, Lena Marinković, danas proslavlja 19. rođendan.

Prvi javni rođendanski pozdrav na Instagramu uputio joj je njen dečko, fudbaler Partizana Vukašin Jovanović.

Naime, objavio je njihovu zajedničku fotografiju, uz koju je dodao emotikon belog srca i prsten, što je izazvalo veliku pažnju i pometnju na društvenim mrežama.

Lena se ranije dugo držala dalje od očiju javnosti, dok je od prošle godine aktivnija na društvenim mrežama.

"Ona je moj život"

Njena veza sa fudbalerom izaziva interesovanje javnosti, a Goca je nedavno istakla da joj se ćerkin izabranik dopada.

"Živela je kao nomad zajedno sa mnom"

Njih dve imaju izuzetno blizak odnos, o čemu je pevačica govorila.

-Odlazila sam na događaje, na neke promocije i nju sam vodila sa sobom. Odem na 10 minuta, negde se sakrijem, podojim je i vratim se nazad na događaj. To sam radila jer je meni bilo važno da ja ostanem prisutna. To je moj život. Moj život jeste moje dete i zato sam ja to stalno nekako uklapala i eto uspelo mi je. Živela je kao nomad zajedno sa mnom. Ona je dete koje je naviklo da spava u kolima, navikla je na buku - rekla je ona.

Tom prilikom je otkrila i da je ćerku vodila na nastupe kada je imala svega mesec i po dana.

-Sećam se, ona je bila mala, rodila sam je u maju, a posle mesec i po dana sam išla ja solo da radim. Onda smo već krajem jula, početkom avgusta otputovale avionom za Crnu Goru gde sam odradila tri, četiri nastupa. Podojim je, prepovijem, izađem na binu, pa siđem, opet je prepovijem, podojim i sednem u auto i idem za Herceg Novi sve zajedno sa njom. Želela sam po svaku cenu da radim, ali i da budem mama - ispričala je za WTF radio.







