Kompozitor Damir Handanović nedavno je povodom jubileja publiku obradovao novim zvukom. Pored toga, priznao je da se raduje novim projektima koje sprema za regionalnu muzičku divu Jelenu Karleušu, a sada je ispričao i više detalja o toj saradnji.

Jelena je prepevala pesmu Katarine Grujić koja nosi naziv "Jedno đubre obično", a Damir je sada ispričao kako je došao na tu ideju.

- U tom refrenu sam video Karleušu, jedina ona ima taj "panč", da uđe u studio i to oduva. Tako je i bilo. Žena je došla 35 minuta, čitala je tekst sa telefona, ne zna ga, ali znala je melodiju. Posle 10 minuta je završila sve.

- Pod utiskom sam. Kada je otišla rekao sam saradniku "Ona peva, ubija", a on mi odgovara "Pa šta si ti mislio?". Ima specifičnu boju glasa, nekome se sviđa, nekome ne, ali vanserijski je pevač, zvezda EX-YU - poručio je Handanović na "K1" televiziji.

Inače, pesma koju je prepevala Jelena izlazi sutra, 8. maja, a svi s nestrpljenjem čekaju da čuju novi zvuk.

Ko je otac Damira?

Damir Handanović u muzičkom svetu poznat je kao veoma uspešan kompozitor, koji radi sa najvećim imenima naše estrade. A to uopšte nije nikakvo čudo, jer kako naš narod kaže, iver ne pada daleko od klade.

A ljubav prema muzici i talenat Damir je nasledio od svog oca, folk pevača i kompozitora Hašima Handanovića Paška, koji mu je pokazao kako muzički svet zaista izgleda.

- Hit pesma "Devedeset dana" mi je produžila vek. Zahvaljujući maestru Mići Nikoliću snimio sam megahit, i to u ludilu rata i hiperinflacije. To je svakako moja najskuplja tezgaroška pesma. Uneo sam u nju i deo sebe, i kad je pevanje i kad je melodija i kad je tekst u pitanju - ispričao je Paško Handanović i dodao:

- Nikad neću zaboraviti solističke koncerte po Šumadiji pod radnim nazivom "Devedeset dana". Nema veće tezge od punih domova kulture i nema punijeg srca od radosne publike.

