Nakon 16 godina ne tako skladnog braka, Jelena Kareluša i Duško Tošić sporazumno su se razveli.

Pop diva je 2024. godine objavila fotografije na kojima su se našli papiri za prekit svakog odnosa sa dosadašnjim mužem koji se nije pojavio na potpisivanju istih, već je punomoćje dao svojim advokatima, sa kojima je Jelena bila u kontaktu tokom celog mukotrpnog procesa.

Jelena je, između ostalog, u Instagram objavi otkrila kome će pripasti starateljstvo nad decom, kao i imovina.

– Zbog raznoraznih medijskih i društvenih nagađanja, dodaću da se sva zajednička imovina (stečena u braku) vodi na našu decu, Atinu i Niku. Staratelj naše dece sam ja. Druga strana nije imala drugačiji predlog – napisala je Karleuša i tome otkrila da najveće blago koje su stekli zajedno – predivne ćerke pripadaju njoj.

Pevačica je dodala i da ne želi više da ima bilo kakve veze sa prethodnim životom, osim ako nije reč o pitanju života i smrti.

– Muž je onaj koji pored žene stoji onako kako se na potpisivanju bračnog ugovora kaže-i u dobru i u zlu… a mene je život, nažalost ili na sreću, 'nagradio' snagom da kroz sve probleme, uspone i padove, kroz more zla, suza i loših ljudi svih proteklih godina… idem sama – napisala je Jelena.

Ubrzo se oglasio i Duško Tošić koji je izneo nešto drugačije informacije nego što je to bilo pre nekoliko meseci, kada su supružnici javno iznosili prljav veš.

– Nakon 16 godina braka sporazumno sam se razveo od majke moje dece Jelene.

Sporazum je sastavljen obostrano i na zadovoljstvo svih, a najviše se odnosilo na budućnost naše dece što je nama najbitnije.

Sva naša zajednička nepokretna imovina pripašće našim ćerkama Niki i Atini. Takođe, svaka obaveza mene kao oca i muške figure se podrazumeva.

Meni je najbitnija stavka bila da mogu da provodim vreme sa našom decom kad god poželim i kad god sam u prilici.

Što se tiče mog i Jeleninog odnosa, normalno je kada se razvod dešava da postoje i ljutnje i varnice, ali ja se nadam da će i to prestati jednog dana. Smatram da je Jelena dobra majka i dobar drug i voleo bih da ostanemo prijatelji i imamo dobar odnos zbog naše dece.

Jeleni želim sve najbolje i uvek ću biti tu za majku svoje dece, kao i za svoju decu. Sve ružne stvari treba da ostanu iza nas i da jedino naša deca budu centar našeg sveta, kao što jesu. Veliki pozdrav, Duško – piše u saopštenju koje je objavio Duško Tošić na Instagramu pre dve godine.

