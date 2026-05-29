Domaći mediji nedeljama su brujali o potresnoj vesti da je Aleksandra Stojković Džidža izgubila bebu, a pevačica je sada odlučila da progovori o bolnom trenutku kroz koji je prošla, ali i o paklu koji je usledio zbog jezivih komentara na mrežama. Gostujući u našoj emisiji "Istina ili Klik", Džidža je potpuno ogolila dušu o svom privatnom životu. Pevačica je na početku jasno stavila do znanja preko kojih stvari nikada ne bi prešla svom izabraniku.

- Nikada ne bih oprostila laž. Prevaru bih možda i oprostila u nekom kontekstu, ako bi muškarac lepo seo i otvoreno mi rekao šta je i kako bilo. Ali da me laže u oči to ne podnosim i ne mogu da oprostim - jasna je bila Stojkovićeva. Sa druge strane, oštro je demantovala priče da je ogorčena na bivše partnere i da ih sve redom drži na blok listi.

- Nisam nikoga blokirala. Moji bivši partneri mene ne kontaktiraju, ali nismo ni u kakvim lošim odnosima. Prosto nemam potrebu da bilo koga blokiram - priznaje Džidža. U javnosti su se nedeljama pojavljivali naslovi da je Aleksandra odlučila da stane na "ludi kamen", međutim pevačica je odmah otkrila kakav je njen trenutni status.

- Ja se još uvek nisam zvanično udala. Moj partner i ja živimo zajedno, srećni smo i zaljubljeni. Ono što mi je najvažnije jeste da su me njegovi roditelji divno prihvatili - otkrila je Džidža. Pevačica je otvoreno priznala da je svadba u planu, ali da ona i partner imaju potpuno nesvakidašnju zamisao za taj dan.

- Želim da to bude intimna ceremonija. Volela bih da se sve svede na to da u crkvi budemo samo on i ja, bez velike pompe, pa ako je moguće čak i bez kumova! Ne bih volela veliku estradnu ili bogatašku svadbu sa stotinama zvanica. Volela bih skromnije venčanje, a novinari i fotografi bi bili pozvani isključivo kao moji dragi gosti, a ne da rade. Kada bude - biće - istakla je pevačica.

"Sve je otišlo u medije protiv moje volje"

Za sam kraj ostala je najteža i najpotresnija tema, pevačica je dostojanstveno, ali sa vidnim bolom prokomentarisala ovaj tragični događaj.

- Ja nisam neko ko se slama i plače po emisijama, ali tačno je desio se taj tragičan momenat i za mene i za njega. Prebrodili smo to zajedno i idemo dalje. Sa mnom je zdravstveno sada sve u apsolutnom redu. Nadam se da ću u budućnosti uraditi nešto lepo po tom pitanju i ostvariti se kao majka - započela je Džidža. Ipak, ono što je usledilo nakon što je ta informacija dospela u javnost, pevačici je nanelo neopisiv bol zbog surovih komentara i poruka nepoznatih ljudi.

- Veoma sam se istresirala jer to uopšte nije bila moja želja, sve je otišlo u medije protiv moje volje. Svesna sam koliko ima ljudi koji me ne vole, koji su moji hejteri i koji jedva čekaju takve stvari. Dobijala sam čak i užasne poruke u kojima su pisali da lažem i izmišljam, a takve stvari te dodatno pogode kada se nalaziš u tom teškom stanju - rekla je Džidža i otkrila svoju radikalnu odluku za budućnost.

- Zbog toga sam rekla sebi i partneru da od mene mediji sledeći put mogu da dobiju samo jednu poruku: „Evo me, odoh da se porodim, ako Bog da!“. Za sledeću trudnoću ćete saznati tek tada - zaključila je Džidža u emisiji "Istina ili Klik".

