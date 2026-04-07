Starleta i bivša učesnica rijalitija Jelena Krunić potiče iz istog rodnog mesta kao i Adam Adaktar, a jednom prilikom je otkrila sve što zna o "Bogu obrva".

Tom prilikom Jelena je istakla da svi u Čačku vrlo dobro znaju ko je Adam, kao i njegova cela porodica.

- Mislim da je sve samo ne "alfa mužjak", alfa muškarac, s obzirom na to da je okružen ženama i majkom, koja inače vodi sve. Znaju svi iz Čačka ko je on, tačnije ko je njegova porodica, jesu oni uspešni, to stoji, ali tu ima dosa toga da se kaže - rekla je Jelena i nastavila:

- Da su uspešni, to se ne može poreći. Njegova majka je najveći inicijator. U samim počecima bavili su se tetoviranjem, sve je to krenulo davno, barem ja nisam znala da on postoji uopšte, dok sada nije isplivao sa sve onom leopard bundom i postao čačanski Kim Kardašijan. Meni je sve to smešno, presmešno - istakla je Krunićeva.

"Čačanski Kardašijan"

Osim toga, zamerila je i to što Adam daje na značaju svom fizičkom izgledu.

- Okej je kada se muško sređuje i vodi računa o sebi, ali ne baš toliko da određuje sa koje će strane kamera da ga snima, ili sa koje će strane da izbaci ruku, pokazuje sat. Jednostavno taj neki šou kakav god da je, biće onako, ne verujem ni da će biti zabava za ovaj naš narod, jer čačanski Kardašijan je samo bleda kopija pravih Kardašijana - govorila je za Srbiju danas.

