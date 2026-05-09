Čuveni samoprozvani kralj obrva, Adam Adaktar i njegova porodica izazvali su ogromnu pažnju javnosti nakon emitovanja porodičnog rijalitija.

Glavna tema javnosti bio je luksuz u kojem porodica živi, pa su se mnogi zapitali odakle sve to potiče.

Iako su poznati po biznisu ulepšavanja obrva, ipak neshvatljiv detalj svima je bio da je taj biznis porodici doneo život na visokoj nozi, vozni park luksuznih automobila, vile na Dedinju i još mnogo toga.

Poseduju ukupno pet firmi

Konačno su odlučili da reše tu misteriju, pa su otkrili da Adam, njegova supruga, majka tetka i baka poseduju čak pet firmi, a da im najveće bogatstvo donosi firma koja se bavi prodajom licenci za rad po njihovim pravilima.

"Adaktar Kozmetiks" je prva firma koja se bavi tehnikama iscrtavanja obrva. Osim toga, imaju i dve firme koje proizvode proizvode za obrve. Takođe, jedna firma bavi se kosom i nalazi se u vlasništvu njegove majke Alis i poslednja gorepomenuta, koja im donosi najviše novca.

Osim što se njihovi proizvodi mogu kupiti oljan, poseduju i više lokala u kojima prodaju svoje proizvode, a neki od njih su Beograd, Novi Sad, Niš, Podgorica i Sarajevo.

