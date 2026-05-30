Vernici iz svih krajeva Srbije danima stoje u dugim redovima ispred Hram Svetog Save kako bi se poklonili i celivali Pojas Presvete Bogorodice,jednu od najvećih hrišćanskih svetinja koja je u Beograd stigla 20. maja, uoči Spasovdana. Relikvija će u Hramu na Vračaru biti izložena do 5. juna, a prema procenama nadležnih, hiljade ljudi svakodnevno dolaze da joj se poklone.



Teolog Aleksandar Đurđević objavio je na svom Instagram profilu objašnjenje o tome kako se koristi osvećena traka koju vernici dobijaju nakon celivanjaPojasa Presvete Bogorodice.





"Kada celivate pojas dobićete kesicu u kojoj se nalazi jedna traka, ovo platno je osvećeno na pojasu Presvete Bogorodice. Dobijete i uputstvo kako se koristi," naveo je Đurđević u objavi na svom Instagram profilu.

On je potom detaljno objasnio da traku mogu da nose muškarci, žene i deca, bez obzira na to da li imaju zdravstvene probleme.

"Nosi se oko struka, oko vrata ili na ruci, zglobu. Prilikom kupanja ne preporučuje se nošenje jer će vrlo brzo propasti. Traka se takođe može iseći na manje komade i davati prijateljima kao blagoslov. Treba je koristiti pažljivo i sa poštovanjem - kazao je teolog.

Dodao je i da se istrošena traka ne baca.

"Ako se posle mnogo godina istroši nemojte je bacati nego je dajte svešteniku koji će se o njoj pobrinuti na pravilan način," poručio je Đurđević.

Ispred Hrama Svetog Save prethodnih dana formirali su se kilometarski redovi vernika koji satima čekaju kako bi celivali relikviju za koju se veruje da ima veliki duhovni značaj i blagodat. Posebno veliki broj ljudi očekuje se i narednih dana, pošto će Pojas Presvete Bogorodice u Beogradu ostati do 5. juna.

