Redovi ispred Hrama Svetog Save su ogromni, a vernici satima čekaju da se poklone Pojasu Presvete Bogorodice.

Pevačica Nikolina Kovač je objavila fotografiju ispred Hrama gde je sa hiljadama ljudi strpljivo čekala da celiva Pojas.

Nikolina, koja se porodila pre samo tri meseca, satima je bila na nogama ispred Hrama odakle se oglasila.

Pevačica je u opis stavila emotikon koji je na ivici suza i ruke koje se mole.

Podsetimo, isto je uradila i bivša misica i rijaliti učesnica Jovana Ljubisavljević koja je sa suprugom Bogdanom Srejovićem odvela sina da vidi časni pojas.

Jovana je na svom Instagram profilu objavila fotografiju sa naslednikom i dodala opis:

- Slava Bogu i Presvetoj Bogorodici.

"Neprocenjivo iskustvo"

Podsetimo, Ana Rajković oglasila se nakon što je nekoliko sati čekala ispred Hrama kako bi videla Pojas Presvete Bogorodice.

- Reći ću svoje mišljenje, poenta svega i jeste da sačekate svoj red, kao i svi ljudi koji satima stoje. Deca uče iz vašeg primera da budu strpljivi i da imaju snage za sve, sa verom u Boga. Najlakše je samo proći i ubaciti se u red, ali nakon 4 sata čekanja stići na red je zaista nešto neprocenjivo i nezaboravno - napisala je ona.

