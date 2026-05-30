Pevačica Marina Tadić iskoristila je lepo vreme kako bi se posvetila radu u svom dvorištu i bašti, ističući da uvek ima posla za onoga ko želi da radi.

Kako kaže, gotovo svakodnevno organizuje svojevrsne "radne akcije", a čak i kada nema konkretnih obaveza, sama sebi pronađe nove zadatke.

-Uvek imam radnu akciju. Čak i kada nemam obaveze, sama smislim šta ću da radim, pa onda kukam. Kod mene na Avali i Kosmaju uvek ima posla, u proleće se seje bašta, kosi se i stalno se nešto radi - ispričala je Marina kroz osmeh.

Dodala je da trenutno u svom vrtu gaji uglavnom cveće, ali i da planira novu lokaciju na kojoj će ponovo zasaditi baštu.

-Sada imam samo cveće. Čekam drugu lokaciju da tamo posadim baštu. Trenutno sam zasadila lavandu, ruzmarin i druge biljke koje imam u dvorištu - navela je ona.

Pevačica je potom objasnila da održavanje dvorišta zahteva svakodnevni rad.

-Tu mora svakodnevno da se kosi i sređuje. Ima mnogo posla - istakla je.

"Ne mogu da glumim nešto što nisam"

Govoreći o svom karakteru, naglasila je da je ljudi koji je poznaju doživljavaju kao duhovitu i opuštenu osobu, ali i da ne trpi nametanje i pritisak.

-Ljudi koji me privatno poznaju znaju koliko sam duhovita i zabavna. Ne mogu na silu da glumim nešto što nisam. Ako me teraš da radim nešto protiv volje, ja još više poludim i tada dolazi do sukoba - konstatovala je potom.

O kolegama sa estrade

Dotakla se i odnosa sa kolegama sa estrade, te otkrila da ih ne pušta lako u svoj krug prijatelja.

-Dozvolim da me tri puta "ubiješ", ali kada nekoga precrtam, onda je zaista precrtan. Ne družim se mnogo sa kolegama, imam samo nekoliko bliskih ljudi i to je sve. Kolege poštujem samo ako i oni poštuju mene - istakla je ona.

Osvrnula se i na zanimljiv izazov u kojem bi pojedine kolege uključila u sportske aktivnosti.

-Ilda Šaulić bih pozvala da trči maraton, jer znam da nikada ne bi pristala, iako je ranije bila ozbiljna teniserka i u dobroj kondiciji. Volela bih da se vrati treningu, zbog zdravlja leđa i celog organizma. Nju bih izazvala na maraton, a Marinu za ring - dodala je kroz šalu.

Progovorila o finansijama

Na kraju je govorila i o finansijskim izazovima i ulaganju u privatni posao, koji je, kako kaže, zahtevao velika sredstva.

-Zbog te kuće sam praktično bankrotirala. U svakom poslu je isto, prvo ulažeš novac, pa se nadaš povraćaju. Uložila sam sve što sam imala - navela je.

-Bez preterivanja, sav novac sam uložila u novi biznis. I dalje sam u kreditu koji otplaćujem i ne znam do kada će trajati, ali ne žalim. Smatram da sam uložila u pravu stvar. Ne govorim o tačnim iznosima, ali važno mi je da će mi to u budućnosti doneti i zaradu i zadovoljstvo - zaključila je pevačica svojevremeno za Pink.