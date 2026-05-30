

Istorijska poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kini nije samo glavna tema domaćih i svetskih medija - ovo je trenutak koji može zauvek promeniti budućnost Srbije! Na poziv kineskog predsednika Si Đinpinga, Vučić je u srcu svetske tehnološke sile otvorio vrata investicijama, inovacijama i projektima koji našu zemlju guraju pravo u budućnost.

Razgovori sa predstavnicima čak 29 moćnih kineskih kompanija donose Srbiji prilike koje vrede milijarde, nova radna mesta i tehnološki napredak kakav region još nije video. Ali ono što je posebno zapalilo javnost jesu - roboti! I to ne bilo kakvi. Humanoidni roboti koji uskoro stižu u Srbiju i postaju deo naše realnosti!

Tokom obilaska inovacionog centra kompanije Mint fjučur fektori, predsednika i srpsku delegaciju dočekala je scena kao iz naučnofantastičnog filma. Pet humanoidnih robota poželelo je dobrodošlicu igrajući srpsko kolo „moravac“! Svet je gledao i nije mogao da veruje - kineska tehnologija igra srpsko kolo, dok Srbija postaje centar budućnosti Balkana!



Vučić nije krio oduševljenje. Roboti koji trče, plešu, kuvaju, spremaju doručak, prave kafu i izvode borilačke veštine pokazali su koliko brzo svet ide napred - a Srbija ide zajedno sa njim. Posebno je sve fascinirao humanoidni robot koji se predsedniku obratio na srpskom jeziku i predstavio budući paviljon kompanije Mint na Ekspu 2027.

- Neverovatno je šta smo videli ovde. Kada humanoidnom robotu obučete jaknu i stavite kapu, imate osećaj da gledate pravog čoveka. Budućnost je već stigla - rekao je Vučić.

A onda je stigla vest koja je odjeknula kao bomba: već ovog leta kreće proizvodnja i sklapanje humanoidnih robota u Srbiji!

Prva faza počinje između 10. i 15. jula, zatim dolaze data i trening fabrike, a potom i razvoj uz pomoć veštačke inteligencije. Drugim rečima - Srbija ulazi u najelitniji tehnološki klub sveta!

- Mi ćemo za dva meseca imati humanoidne robote. Niko ih u Evropi nema! Mnogo sam srećan jer Srbija hvata korak sa budućnošću - poručio je predsednik.

Naravno, odmah su se javili oni kojima smeta svaki uspeh Srbije. Počeli su da šire strah i paniku pričama kako će „roboti uzeti ljudima posao“. Ali predsednik im je brutalno odgovorio:

- Najbolje da ukinemo i televizore i vratimo se u pećine! U fabrici robota radiće odmah 250 ljudi. Robotika je budućnost, veštačka inteligencija je budućnost i niko normalan od toga neće odustati!

I upravo tu leži suština cele priče - dok drugi pričaju, Srbija gradi. Dok neki šire strah, Srbija osvaja tehnologiju budućnosti. Dok region tapka u mestu, Srbija pravi korake od sedam milja!

Prvi humanoidni robot proizveden u Srbiji biće simbol nove ere naše zemlje. Era znanja, tehnologije, razvoja i snage. Srbija više ne juri budućnost - Srbija postaje budućnost!



Nagrađen najvišim odlikovanjem

Podsećamo, Vučić je u Kini boravio od 24. do 28. maja, a ono što posebno treba istaći je da je predsednik Srbije od predsednika Kine nagrađen najvišim odlikovanjem koje NR Kina dodeljuje stranim državljanima, ordenom prijateljstva.



Dogovoreno 953 miliona evra

novih investicija za Srbiju

Vučić je na otvaranju Kinesko-srpskog omladinskog kulturnog centra i potpisivanju komercijalnih sporazuma sa četiri kineske kompanije rekao da su dogovorena 953 miliona evra novih investicija za Srbiju.

„To je za moju zemlju, za moju Srbiju ogroman novac i hvala svima koji su u tome učestvovali. Danas sam na najlepši način video šta u praksi znači čelično prijateljstvo između Srbije i Kine“, objavio je Vučić na Instagram nalogu „buducnostsrbijeav“.

Vučić je ocenio i da je za Srbiju pravo bogatstvo što može da pošalje 500 mladih ljudi koji će učiti o novim tehnologijama i koji će se u Srbiju vratiti sa ogromnim znanjem.



„Aco, Srbine!“ Spektakularno - Vučića iz Kine dočekali brojni građani!

Predsedniku je u noći između četvrtka i petka organizovan svečani doček po povratku iz Kine, gde je tokom četvorodnevne posete razgovarao sa najvišim kineskim zvaničnicima, uključujući i predsednika Kine, i dogovorio brojne poslove koji će doneti koristi Srbiji.

Aleksandra Vučića dočekali su uz povike „Aco, Srbine“ brojni građani, koji su mahali srpskim zastavama, dok su pojedini palili baklje.



Čelično prijateljstvo između

Srbije i Kine je neraskidivo

Vučić je naveo da je čelično prijateljstvo između Kine i Srbije neraskidivo i da je siguran da će u odnosima dve zemlje dostići i „nove visine“, što je za dobrobit obe zemlje i oba naroda.

On je u intervjuu za kinesku agenciju Sinhua, koji je dao tokom posete Pekingu, istakao da su se dve zemlje oduvek međusobno podržavale u pitanjima koja se tiču njihovih temeljnih interesa i blisko sarađivale u međunarodnim poslovima.

- Daću vam primer. Ako me pitate nešto o Tajvanu, reći ću vam da je princip jedne Kine jedini princip koji postoji. Tačka. Sećam se da nas je Kina veoma podržavala kada su nas neke velike zapadne sile napadale u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. I to nikada neću zaboraviti. To ja nazivam prijateljstvom - naglasio je Vučić. Istakao je i da su Kina i Srbija uvek bile jedna uz drugu u teškim vremenima.