Novinarka, voditeljka i vlasnica organizacija "Mis Srbije" i "Mis Crne Gore", Vesna de Vinča, punih 19 godina živela je na brodu sa kog je morala da se iseli.

Život u srcu Beograda preselila je na vodu, dok je na Vračaru boravila samo u jednom periodu kada je brinula o majci.

- Ostavljam 19 godina za sobom i idem dalje - uplakano je poručila Vesna svojim pratiocima svojevremeno.

Dnevna soba bila je puna antikviteta, u kojoj su dominirala originalna dela Olje Ivanjicki, inače Vesnine nekadašnje velike prijateljice, kao i skulptura vredna nekoliko hiljada evra.

"Imam penziju od 300 evra"

Vesna je nedavno otkrila i visinu svojih mesečnih primanja.

- Pored moje penzije koja je 300 evra baviću se i investicijama. To mi je biznis plan u budućnosti. Mi u familiji već 28 godina jurimo nulu i naša nula je velika. Dok platimo sve troškove, putovanja, približavamo se uvek nuli - kazala je ranije Vesna de Vinča za domaće medije.

BONUS VIDEO: