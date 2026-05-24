Pevač Sloba Vasić pre nekoliko dana pušten je iz bolnice Laza Lazarević, gde je završio nakon što je pod dejstvom alkohola kada je hteo da uđe u avion.

Pevač se ponovo oglasio, pa je u novoj ispovesti otkrio kroz šta je prošao prethodnih dana, te je tako ukratko opisao šta se desilo i kako se osećao pošto je završio gde jeste.

Vasić je priznao da je pod dejstvom alkohola želeo da se ukrca na let.

-Tada sam se vratio kući i to je bio moj revolt u tom stanju. Nisam bio previše agresivan i izvinjavam se radnicima na aerodromu. Nisam mogao da uđem u avion, oni su primetili da sam bio u alkoholisanom stanju. Sa mnom tada nije bio niko, trebalo je da uđem u avion, ali nisam mogao - rekao je Sloba u emisiji "Premijera - vikend specijal", pa je dodao:

-Samo sam čovek od krvi i mesa, a sada se digla fama oko toga. Dan pre toga sam imao neku proslavu, nisam spavao, a i popio sam i nisam očekivao da će to da mi se desi. Želeo sam da ispoštujem ono što je dogovoreno, ali nisam, jer me nisu pustili da uđem na let. Bio sam izrevoltiran i glasan, i pošto sam javna ličnost, sve se diglo na viši nivo. Ja sam samo podigao ton, jer sam želeo da odem na taj nastup. Verujem da je i taj čovek kod kog je trebalo da idem ljut. Nisam u kontaktu ni sa kim, ali se izvinjavam i njemu i publici što se nisam pojavio.

Sloba kaže da je ugasio telefon kada je situacija počela da se rasplinjuje.

-Moram da kažem da se taj incident zaista desio. Ugasio sam telefon čim se to dogodilo i počeo sam da se borim sam sa sobom. Na kraju sam otišao u "Lazu Lazarevića", to je javna ustanova gde svi treba da se jave. Veoma sam zahvalan svojoj supruzi u ovim najtežim trenucima. Ona je imala veliki pritisak medija, ali je sve vreme bila uz mene, posećivali su me i moji prijatelji i kolege. Svima sam zahvalan, ali moram da poručim svima: nije sramota potražiti pomoć, to je pomoć za vas - zaključio je Sloba Vasić.

BONUS VIDEO: