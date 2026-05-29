Boban Rajović je u višedecenijskom braku sa suprugom koju opisuje kao stub porodice i osobu koju neizmerno voli, a u više navrata je otvoreno govorio i o svojoj turbulentnoj prošlosti.

Pevač je priznao da je i tokom braka, ali i pre stupanja u bračnu zajednicu, imao različite životne situacije i iskustva sa ženama.

Jednom prilikom prisetio se svoje prve ljubavi, ističući da je tada imao oko šesnaest godina, dok je ona tvrdila da ima osamnaest.

Kako je ispričao, devojka je živela u Beogradu, dok je on tada boravio u Danskoj, a njihova veza je trajala oko četiri godine.

Uprkos udaljenosti, istakao je da mu nije bilo teško da prelazi velike razdaljine kako bi je viđao, a nakon što je dobio vozačku dozvolu, iz Danske je redovno dolazio u Beograd zbog svoje simpatije.

Tom prilikom je obelodanio i zanimljiv detalj iz tog perioda, navodeći da je u stvarnosti razlika u godinama bila drugačija nego što je tada verovao, jer je, kako je rekao, on mislio da ima osamnaest godina, a ona zapravo četrnaest.

-Imao sam nekih šesnaest godina, a ona osamnaest. Devojka je živela u Beogradu, a ja u Danskoj. Ta veza trajala je oko četiri godine. Nije mi bilo teško da pređem tolike kilometre i dođem da je vidim. Čim sam dobio vozačku dozvolu, dolazio sam čak iz Danske da vidim svoju simpatiju. Sve zbog ljubavi - rekao je Boban za "Grand", pa dodao:

-Možete li da zamislite mene sa osamnaest godina i nju, koja je lagala da ima šesnaest, a zapravo je imala četrnaest?! - konstatovao je potom.

Govoreći o svom braku, Rajović je naglasio da supruzi nikada nije bio neveran, ali je priznao da je bio izložen različitim iskušenjima.

Istakao je i da živi po principu: "Skupljam apetit okolo, a jedem kod kuće".

Dodao je da bi bilo nerealno tvrditi da nikada nije pogledao drugu ženu, s obzirom na posao kojim se bavi, ali je naglasio da je danas zreliji i stabilniji nego ranije. Kako kaže, ne bi menjao svoju prošlost jer stoji iza svega što je radio u mladosti.

"Nikada nisam prevario ženu"

Pevač je istakao i da nikada nije osramotio suprugu, niti je dovođen u situacije da bude uhvaćen sa drugom ženom, te smatra da je u tom smislu potpuno čist pred porodicom.

Kako je naveo, kada pretera, ne ustručava se da se izvini, a zauzvrat dobija oproštaj i podršku, uz, kako kaže, mnogo ljubavi i međusobnog poštovanja u porodici.

-Glupo bi bilo da kažem da nikada nisam pogledao drugu ženu, s obzirom na posao kojim se bavim. Ranije je bilo drugačije, ali sada sam zreliji. Kada bih se vratio u period kada sam bio mlad i lud, sve bih uradio isto, jer se ničega ne stidim.

Nikada nisam obrukao svoju suprugu, niti me je neko video da šetam sa drugom ženom ili me uhvatio u prevari. Smatram da sam po tom pitanju čist. Imam sreću što imam razumnu decu širokih shvatanja, koja znaju šta moj posao nosi sa sobom, pa imamo drugarski odnos. Bilo je naslova i priča kada su me ćerke kritikovala zbog nekih stvari koje su se pojavljivale u medijima. Poštujem i cenim njihove kritike. Znam da budem detinjast i prihvatim kritiku kada je zaslužujem. Ako je nešto otišlo predaleko, tražim oproštaj, koji uglavnom i dobijem, a sve nadoknadim velikom dozom ljubavi, pažnje i posvećenosti u svakom segmentu života. Verujem da sam poštovan otac i roditelj - priznao je pevač.