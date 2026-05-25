Naslednica Suzane Jovanović i pokojnog Saše Popovića, Aleksandra Popović, odlučila je da prekine studije i posveti se privatnom biznisu.

Naime, Aleksandra je napustila čak dva fakulteta, nakon čega je završila kurs za manikir i počela da se bavi tim poslom. Međutim, tu se nije zaustavila, pa je nedavno pokrenula još jedan biznis.

Ona se u dvorištu porodične vile pohvalila kristalima od kojih je počela da izrađuje luksuzni nakit.

Takođe, priključila se kompaniji sa kojom planira da unovči svoju kreativnost, izrađujući nakit od pravih kristala.

Iako zahvaljujući roditeljima živi veoma lagodno i važi za milionerku, ona je, prema mišljenju mnogih, jedna od najskromnijih među decom poznatih ličnosti.

Da želi sama da gradi svoj put govori i činjenica da je odlučila da pokrene sopstveni posao.

Dobila stan na poklon od roditelja

Podsetimo, nekadašnji vlasnik "Grand produkcije“", njen otac Saša Popović, pre smrti joj je obezbedio stan u kompleksu na Bežanijskoj kosi koji je sagradio, ali i lokal kako bi mogla da razvije privatni biznis.

-Suzana je u kući sa mnom. Ćerki i sinu kupili smo stanove, lokale i garažna mesta i obezbedili smo ih. Važno nam je da budemo blizu. Pošto sam penzioner, da me neko obilazi pod stare dane, a i mi da budemo blizu njih, daće Bog i unuci da dođu. Opremili smo im stanove, to im je najlepši novogodišnji poklon. Zaista su skromni, nisu ni ovo tražili, to je naša želja - rekao je svojevremeno Popović.

Osim nekretnina i poslovnog prostora, Saša je svojoj mezimici kupio i automobil.

-Završila je to i radi prijateljicama naše kuće, i to gratis. Kupili smo joj stan i lokal u bloku gde gradim, tu ćemo joj otvoriti salon, a snajka, Danijelova žena, radiće šminku i, eto, neka tako zarađuju. Ćerka 8. marta puni 24 godine. Teram je da položi vozački ispit, evo tata će da ti kupi auto, ali ona nije bila zainteresovana. Ipak, sada sam je konačno naterao da položi i kupio sam joj "smart" - izjavio je svojevremeno za Kurir.