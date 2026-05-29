Dve decenije nakon smrti pevačice romske muzike Vide Pavlović njena kuća na beogradskom Voždovcu stoji napuštena i oronula.

Dom za koji se u javnosti vezuju priče o ukletosti, krvavom zločinu, ali i dubokoj patnji same pevačice uskoro bi trebalo da bude srušen, a komšije se i dalje sa setom sećaju njenih teških poslednjih dana.

Vida je u ovoj kući živela sa suprugom Stevom, sa kojim je u okviru doma držala i zatvoreni klub „Romanitar“. Ipak, uprkos velikom muzičkom talentu, njen privatni život obeležila je velika tuga. Komšinica Beba, koja je ranije držala prodavnicu i sa kojom se pevačica često družila, svedoči o Vidinom nezadovoljstvu i nesreći.

- Pričala mi je da je bila srećnija u Novom Sadu i da nije trebalo da dolazi ovde. Nije joj bila srećna ova kuća. Steva je bio prema njoj korektan, ali izneverio ju je, našao je neku drugu ženu, ona je bila jako nesrećna zbog toga... Znala je da dođe kod mene u radnju, pa sednemo iza i ona se isplače - prisetila se komšinica Beba.

Pored bračnih problema Vidu je morila i nemogućnost da se ostvari kao majka, pa je svu svoju ljubav usmerila ka sestriću i unucima koji su dolazili iz Beča. Komšinica je istakla da pevačica nije umrla od neke teške bolesti, već, kako veruje, od patnje.

- Uveče kad sedne, ona puši, pije, razočarana. Mislim da je od srca umrla.

Krvavi zločin i priče o ukletosti

Zloslutne priče o kući pojačale su se nakon tragičnog događaja koji se odigrao u njoj. Mnogi su smatrali da kuću bije loš glas, a u prilog tome ide i jedno ubistvo.

- Što se tiče tog ubistva, to su bili neki stanari, pa su se napili, potukli i jedan od njih je stradao. Od tada se stalno piše da je ta kuća ukleta - objasnila je komšinica Beba.

- Bilo je ubistvo u ovoj kući, potukli su se, napili i taj dečko je ubijen - potvrdio je drugi komšija iz ulice.

Rušenje kuće

Nakon Vidine smrti kuća je prodata i već godinama u njoj niko ne živi. Prema rečima komšija objekat je kupio investitor koji planira da ga sruši kako bi na tom mestu gradio.

- Taj čovek koji je kupio Vidinu kuću je investitor. Kupio ju je tu pre 10-15 godina, ali postoje neki ljudi iza i pored bez kojih on ne može da gradi. Mislim da će to vrlo brzo da se reši. On nabavlja dozvolu za to. Mislim da je tačno to da će uskoro da se ruši - otkrio je jedan stariji komšija.

BONUS VIDEO: