Vesna Đogani imala je teško detinjstvo koje su obeležili siromaštvo, odrastanje bez oca i bolni trenuci sa majkom o čemu je progovorila kroz suze.

Zbog odrastanja u teškim uslovima socijalna služba razdvojla ju je od majke, što joj je nanelo veliku bol.

- Moja majka nije želela da me ostavi u domu. To jednostavno nije bila njena odluka. Nije imala gde da živi. Imala je sobičak u kom je bila kao podstanar. Nije imala uslove da me čuva, pa me je socijalna služba uzela i odvela. Sećam se da sam bila u Zvačanskoj i noćima plakala zbog toga. U nekom trenutku me je uzela iz doma - navela je Đoganijeva koja se potom prisetila kumova koji su joj značajno pomogli tokom odrastanja.

"Donosili su mi hranu"

- Majka je na poslu upoznala moje sadašnje kumove. Požalila im se da je odvojena od mene. Bili su bračni par iz Hrvatske. Izveli su me iz Zvečanske. Kod njih sam bila do svoje sedme godine. Mama je dolazila i odlazila. Na kraju su me krstili. Čak i kada su se posvađali sa mojom majkom, održavali su kontakt sa mnom. Nakon što sam se vratila kod majke, kumovi su krišom dolazili s vremena na vreme i donosili mi hranu, orahe, štrudle. Hranu uglavnom jer sam kod mame bila stalno gladna. Tu je komšinica pomagala iz dvorišta koja je imala te kuće za izdavanje. Ona im je krišom govorila kada da dođu, a pošto nisam imala telefon, kod nje sam išla da telefoniram - zaključila je Vesna za Grand.

