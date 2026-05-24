Folker Sloba Vasić u petak je nakon šest dana hospitalizacije otpušten s Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".

Iako su po izlasku iz bolnice zamolili za privatnost, nedugo nakon što je sa suprugom Jelenom došao u porodični dom, ona se oglasila na društvenim mrežama. Otkrila je da joj se muž odmah vraća nastupima, ali i kako provode slobodno vreme zajedno.





- Sloba je dobro, odmara se i druži se sa ćerkicom. Ona ga se jako poželela. Sutra već kreće s nastupima - otkrila je Jelena Vasić.



Ipak, kako saznaju domaći mediji od izvora bliskog ovoj porodici, Slobina žena je rešila da više ništa ne prepusti slučaju, pa je povukla drastične mere kako bi pevač u narednom periodu strogo poštovao odluke medicinskog osoblja koje je brinulo o njemu tokom lečenja.

- Jelena je rešila da uzme stvar u svoje ruke kad su u pitanju Sloba i njegovo zdravlje. Ona ne želi da se više stresira kao što je to bio slučaj prethodnih dana, jer njoj takav skandal ne treba. Iz tog razloga je angažovala dvojicu njegovih prijatelja, koji su s njom i došli po njega u bolnicu, da neprestano brinu o Slobi i njegovom ponašanju kada ona nije fizički s njim. Njih dvojica će motriti na njega i gledati da li redovno uzima prepisanu terapiju i najvažnije - da ne okusi kap alkohola, koji je poguban po njega - priča izvor, pa dodaje:

- Jelena u njih dvojicu ima poverenja, zna da im je stalo do njega i njegovog zdravlja i zbog toga se i odlučila na ovaj korak. Ona žena ima svoj posao, ordinaciju i mora da se posveti svojim pacijentima. Ne može ni ona da bude uz njega 24 sata dnevno. Posebno je bila zabrinuta kako će se on ponašati kad ode da peva u inostranstvo i kad joj nije baš blizu. A prvi nastup ima samo dan nakon izlaska iz bolnice. Oni će zato biti stalno s njim, javljaće joj sve, pa je malo mirnija zbog svega. Zasad samo želi da ovu užasnu epizodu zaboravi i da nastave normalno sa životom, posle teškog stresa koji je doživela - zaključuje izvor.



Jelena je, podsetimo, za razliku od trenutka kad je pevač napravio incident i bio smešten u bolnicu, u petak bila mnogo bolje raspoložena, pa je ispred klinike pozdravila sa osmehom novinare. Tada je poručila da je njen suprug dobro i da konačno ide kući.

Pevač je posle nekoliko minuta izašao u plavoj trenerci i sa crnim naočarima za sunce, a sve vreme je ženu držao za ruku.

- Bio unutra ili napolju, ja sam čovek! Za nekoliko dana ću se oglasiti - rekao je Vasić za Kurir, pa je sa suprugom i prijateljima ušao u auto i odvezao se u pravcu svoje kuće.

Prema informacijama do kojih su došli mediji, folk pevač je zatražio da na svoju odgovornost napusti bolnicu, gde je prethodnih dana bio smešten. Juče je održan konzilijum tri lekara povodom njegovog zdravstvenog stanja. Očigledno je odluka lekarskog tima bila da Sloba može da napusti bolnicu, pa se to i desilo.

