Uzrok kraja sveta biće Sunce, koje će postajati sve toplije - zagrejaće našu planetu do te mere da će sva voda ispariti. Zbog temperature i elektromagnetnog zračenja promeniće se sastav atmosfere planete Zemlje - nivo kiseonika će opasti, dok će metana biti više, što će značajno pogoršati kvalitet vazduha.

- Atmosfera će se vratiti u stanje pre takozvane kiseoničke katastrofe - rekao je jedan od autora istraživanja Kristofer Rejnhard. Reč je o velikim promenama u Zemljinom okruženju tokom paleoproterozoika, pre 2,4 do 2 milijarde godina.

Ipak, to neće biti nagla promena, već spor proces. Kako navodi portal Boy Genius Report, već sada se mogu uočiti prvi znaci ove transformacije - između ostalog kroz sve intenzivnije solarne oluje. Naučnici sugerišu da bi možda trebalo razmišljati o životu van Zemlje - već sada NASA i SpaceX ispituju da li bi Mars mogao da bude pogodan za život ljudi.