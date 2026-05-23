Posmrtni ostaci glumca Stjuarta Meklina identifikovani su dan nakon što je objavljeno da se za nestalim umetnikom veruje da je žrtva ubistva.

Kanadski Integrisani tim za istrage ubistava saopštio je u petak, 22. maja, u izjavi dostavljenoj magazinu "People" da su njegovi posmrtni ostaci pronađeni u oblasti Lions Bej.

Meklin, star 45 godina, poslednji put je viđen u svojoj kući u Lions Beju, u Britanskoj Kolumbiji, u petak, 15. maja.

Policija Royal Canadian Mounted Police iz Skvamiša primila je prijavu o njegovom nestanku u ponedeljak, 18. maja.

-Kako se istraga razvija, inspektori za ubistva rade na prikupljanju i analizi dokaza, pregledaju snimke nadzornih kamera i obavljaju razgovore kako bi utvrdili kretanje gospodina Meklina pre 15. maja 2026. godine - izjavila je u saopštenju kaplar Ester Taper.

-Ispitujemo sve dostupne tragove dok pokušavamo da pronađemo odgovore za porodicu, prijatelje i najbliže gospodina Meklina - navodi se dalje u njenoj izjavi.

U saopštenju se dodaje da su policija i partnerske službe od samog početka potrage radile na njegovom pronalasku.

Veruje se da je njegov nestanak "izolovan slučaj". Najnovije policijsko saopštenje usledilo je dan nakon što je potvrđeno da se veruje da je glumac bio žrtva ubistva.

Agencija Lucas Talent Inc. potvrdila je njegovu smrt u objavi na Fejsbuku, koju je napisala agentkinja Džodi Kaplan.

-Sa velikom tugom se opraštamo od našeg voljenog klijenta - navodi se u saopštenju.

-Imala sam sreću da radim sa Stjuom više od deset godina. Uvek je bilo pravo zadovoljstvo sarađivati s njim, bio je posvećen, profesionalan, predan i beskrajno duhovit - dodaje se u objavi.

Tokom karijere ostvario je uloge u serijama "Virgin River", "Murder in a Small Town", "Happy Face" i "Arrow".