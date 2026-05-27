Francuski glumac Pjer Deni, poznat po ulozi u popularnoj Netfliksovoj seriji "Emily in Paris", preminuo je u 69. godini nakon hrabre borbe sa amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS).

Deni je decenijama važio za jedno od omiljenih lica francuske televizijske scene, a publika širom sveta imala je priliku da ga gleda i u trećoj i četvrtoj sezoni serije "Emily in Paris".

U ovom ostvarenju tumačio je lik Luja de Leona, generalnog direktora modnog giganta JVMA.

Preminuo je usled komplikacija izazvanih ALS-om, teškom neurološkom bolešću koja dovodi do progresivne paralize mišića.

Vest o njegovoj smrti rastužila je brojne kolege, prijatelje i obožavaoce koji su godinama pratili njegov rad na televiziji i filmu.

- Sa dubokim emocijama saopštavamo da nas je napustio Deni, što se dogodilo ovog ponedeljka nakon iznenadnog i teškog oblika ALS-a - navele su njegove ćerke u saopštenju.

Poznata i kao Šarkova bolest, ALS je progresivna neurodegenerativna bolest koja pogađa nervne ćelije u mozgu i kičmenoj moždini.

Ona dovodi do slabosti mišića, atrofije i paralize, na kraju utičući na sposobnost govora, ishrane i disanja.

Glumac je započeo karijeru u pozorištu 1900-ih pre nego što je prešao na film i televiziju. Bio je posebno poznat po ulogama u policijskim serijama kao što su "Žili Lesko" ili "Žena od časti" gde je igrao kapetana Filipa Kremena.

Takođe je tumačio ulogu Renoa u sapunici "Sutra je naš dan" u kojoj se pojavio u 500 epizoda.