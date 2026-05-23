Pevačica Džejla Ramović u poslednje vreme nalazi se u centru pažnje javnosti. Pored novog muzičkog projekta, veliku pažnju privukao je i njen nedavni nastup na koncertu Jakova Jozinovića.

Njihovo zajedničko pojavljivanje na sceni, kao i upečatljivo ukrštanje glasova, brzo su osvojili publiku na društvenim mrežama, gde je snimak nastupa postao viralan.

Džejla nije krila oduševljenje celokupnim iskustvom, pa je otvoreno govorila o atmosferi koja je vladala tokom priprema i samog koncerta.

- Mi smo osetili tu lepu energiju dok smo bili tamo i dok smo radili probu. Jako lepo smo se osećali i nakon koncerta, pre nego što je to otišlo toliko viralno. Lepa emocija između nas troje je ishodovala tako da se svidi i drugim ljudima - istakla je popularna pevačica.

Džejla o Jakovu

"Zaljubljeno sam gledala 10 puta"

Posebno je iznenadila priznanjem koliko ju je ovaj zajednički nastup dotakao. Iako je poznato da ne voli da naknadno gleda svoje intervjue i nastupe, ovoga puta napravila je izuzetak.

-Od onih sam koja nikad ne gleda ništa što se tiče mene, intervjua i nastupa, ništa ne pregledavam naknadno. Ali, taj video sam zaljubljeno gledala 10 puta - priznala je Džejla.

Za svog kolegu Jakova imala je samo reči hvale, ne skrivajući koliko ceni njegov talenat i energiju.

-Jako je harizmatičan i ima divnu energiju. Ne mora da se ima toliko pesama da bi se napravio uspeh - poručila je pevačica za Grand.

Sudeći po reakcijama publike i velikoj popularnosti snimka na društvenim mrežama, zajednički nastup njih dvoje ostavio je snažan utisak na publiku, dok su pozitivna energija i emocija koje su preneli dodatno doprinele njegovom velikom uspehu.

