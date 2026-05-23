Pevačica Džejla Ramović u poslednje vreme nalazi se u centru pažnje javnosti. Pored novog muzičkog projekta, veliku pažnju privukao je i njen nedavni nastup na koncertu Jakova Jozinovića.

Njihovo zajedničko pojavljivanje na sceni, kao i upečatljivo ukrštanje glasova, brzo su osvojili publiku na društvenim mrežama, gde je snimak nastupa postao viralan.

Džejla nije krila oduševljenje celokupnim iskustvom, pa je otvoreno govorila o atmosferi koja je vladala tokom priprema i samog koncerta.

- Mi smo osetili tu lepu energiju dok smo bili tamo i dok smo radili probu. Jako lepo smo se osećali i nakon koncerta, pre nego što je to otišlo toliko viralno. Lepa emocija između nas troje je ishodovala tako da se svidi i drugim ljudima - istakla je popularna pevačica.

"Zaljubljeno sam gledala 10 puta"

Posebno je iznenadila priznanjem koliko ju je ovaj zajednički nastup dotakao. Iako je poznato da ne voli da naknadno gleda svoje intervjue i nastupe, ovoga puta napravila je izuzetak.

-Od onih sam koja nikad ne gleda ništa što se tiče mene, intervjua i nastupa, ništa ne pregledavam naknadno. Ali, taj video sam zaljubljeno gledala 10 puta - priznala je Džejla.

Za svog kolegu Jakova imala je samo reči hvale, ne skrivajući koliko ceni njegov talenat i energiju.

-Jako je harizmatičan i ima divnu energiju. Ne mora da se ima toliko pesama da bi se napravio uspeh - poručila je pevačica za Grand.

Sudeći po reakcijama publike i velikoj popularnosti snimka na društvenim mrežama, zajednički nastup njih dvoje ostavio je snažan utisak na publiku, dok su pozitivna energija i emocija koje su preneli dodatno doprinele njegovom velikom uspehu.