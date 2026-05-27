Ulazak Sunca u lepršavi znak Blizanaca i harmonični aspekti Meseca u Vagi početkom nedelje donose iznenadno buđenje strasti.

Dok se većina znakova zodijaka bori sa poslovnim rokovima, tri znaka će plivati u talasima čiste romantike, privlačeći nove ljubavne prilike i ponovo rasplamsavajući stare varnice sa neverovatnom lakoćom. Planetarna kretanja u danima koji su pred nama favorizuju vazdušne znakove, otvarajući polja komunikacije, kreativnosti i sudbonosnih susreta. Kombinacija šarma i inteligencije biće njihovo najjače oružje, pa će lako privući pažnju okoline gde god se pojave.

Ova 3 znaka sve do 1. juna i uživaju u potpunoj harmoniji sa svojim partnerom ili u sudbonosnim novim poznanstvima.

Blizanci

Sunce u vašem znaku vam i dalje osigurava status glavne zvezde u svakom društvu, ali jutarnje uzbuđenje će morati da ustupi mesto ozbiljnijem poslu popodne. Ulazak Meseca u Škorpiju donosi vam povećan obim posla i zahteva da posvetite maksimalnu pažnju detaljima na projektima. Ne dozvolite da vas tuđa površnost izbaci iz koloseka, već se oslonite na sopstvenu inteligenciju i brzo razmišljanje. Priuštite sebi lakši obrok uveče jer vam je sistem za varenje blago osetljiv.

Blizanci bukvalno blistaju pod uticajem Sunca u sopstvenom znaku, što im donosi neviđenu atraktivnost, samopouzdanje i neodoljivu duhovitost u svakodnevnim kontaktima. Njihov društveni život je na vrhuncu, pa će samci pripadnici znaka biti u centru pažnje i lako se upuštati u flert koji obećava brz razvoj ozbiljne romantične veze. Oni koji su već u stabilnoj vezi uneće pregršt zabave i novih zajedničkih aktivnosti u svoju svakodnevicu, zbog čega će im partner pružiti bezuslovnu podršku i nežnost.

Vaga

Vage osećaju ogromno olakšanje i unutrašnju harmoniju zahvaljujući tranzitu Meseca kroz njihov znak, što im donosi emocionalno pročišćenje i mir. Razgovori o zajedničkoj budućnosti sa partnerom poprimaju veoma optimističan i topao ton, a zajedničko planiranje sledećeg putovanja doneće dodatnu radost i stabilnost njihovoj vezi.

Ako su slobodni, privući će ih osoba koja se ističe svojom inteligencijom i širinom vidika, pa ne treba da se plaše pokazivanja sopstvene ranjivosti, što će samo produbiti poverenje.

Vodolija

Vodolije maksimalno koriste povoljne tranzite kroz svoju petu kuću ljubavi i zabave, prepuštajući se čistom optimizmu i zaboravljajući na hladnu logiku, piše net.hr. Njihov jedinstveni i nekonvencionalni stil privlačiće pažnju okoline poput magneta, pa ih krajem nedelje očekuje veoma uzbudljivo poznanstvo kroz zajednički hobi ili sport,

Oni koji su u braku ili dugim vezama uspešno će razbiti monotoniju originalnim iznenađenjima, unoseći talas svežine i strasti u vezu koji će ostaviti njihovog partnera bez reči.