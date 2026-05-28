Voditelj Vladimir Jelić je godinama radio na RTS-u nakon čega je prešao na Prvu televiziju, a nedavno se ponovo vratio na Javni servis.
Na Prvoj je godinama vodio Dnevnik, a sada će isti posao obavljati na Radio televiziji Srbije, baš kao što je nekada i radio.
- Tačno je da se vraćam svojoj kući. Radujem se zbog prelaska i ovih dana završavam papirologiju. Ne mogu više da otkrivam o svom povratku, biće vremena i za to. Radiću ono što najbolje umem i znam, a to je vođenje Dnevnika - rekao je tada Vladimir Jelić.
Karijeru je započeo pre dve i po decenije na Radio Voždovcu, potom na Art TV, a nastavio na TV Info, RTS-u i Prvoj.
U svojoj dugogodišnjoj karijeri vodio je emisije „Avalski toranj“ sa Vericom Bradić, „Nedeljno popodne“ sa Draganom Kosjerinom, a radio je i putopisnu emisiju „Tražeći Beograd“.
"Promene su neizbežna stvar"
Inače, Vladimir Jelić je dugo godina bio voditelj Dnevnika na RTS-u, a onda je svoje novo poslovno poglavlje započeo na Prvoj televiziji, gde je sa Anom Mitić vodio emisiju "Vesti".
- Promene su neizbežna stvar u bilo kom poslu pa tako i u našem i zaista je neprocenjivo kada imate mogućnost da stičete nova iskustva - izjavio je on jednom prilikom.
