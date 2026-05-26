Incident se dogodio oko 7.30 po lokalnom vremenu u pogonu kompanije "Nippon Dynawave Packaging Co", saopštila je vatrogasna služba Longvjua.

Do eksplozije je došlo nakon pucanja rezervoara koji je sadržao beli alkohol, naveli su vatrogasci.

"Preliminarne informacije ukazuju na to da je pucanje rezervoara izazvalo više teških povreda. Pacijenti su prevezeni u lokalne bolnice u Longvjuu i Vankuveru na lečenje. Zvaničnici takođe mogu da potvrde smrtne slučajeve povezane sa incidentom. Mesto nesreće je i dalje u fazi sanacije dok hitne službe nastavljaju rad. Trenutno neće biti objavljene informacije o identitetu povređenih ili preminulih osoba dok članovi porodica ne budu obavešteni", saopštila je vatrogasna služba.

Oko 40 vatrogasaca i bolničara, zajedno sa regionalnim timom za opasne materije, učestvovalo je u intervenciji dok su ekipe radile na stabilizaciji lokacije.