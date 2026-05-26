Kada Jelena Karleuša javno iznese svoje mišljenje, jedno je sigurno – internet će "goreti", a estradni analitičari imati pune ruke posla. Ovog puta, regionalna muzička ikona nije podigla prašinu novim modnim izdanjem ili oštrom kritikom na račun kolega, već jednim potpuno iskrenim i, za mnoge, neočekivanim priznanjem. Na svom X nalogu (bivši Tviter), pop diva je otkrila karte i podelila sopstvenu muzičku plejlistu, odnosno spisak izvođača čije bi nastupe i koncerte rado posmatrala iz publike.

Ono što je svima zapalo za oko jeste neverovatan miks muzičkih žanrova – od tvrdog folk zvuka, preko regionalnih zvezda u usponu, pa sve do svetskih rep i pop ikona. Jelena je napravila jasnu razliku između klubskih i kafanskih nastupa i velikih solističkih koncerata, a imena na listi su malo koga ostavila ravnodušnim.

"Nastupi na koje bih otišla: Stoja, Indira, Dejan Vrana, Adil, Adi Šoše, Amar Gile, Jala&Buba, Prija. Koncerti na koje bih otišla: Lady Gaga, Ye, Merlin, 6ix9ine, Nicki Minaj" – napisala je ona u svom prepoznatljivom stilu.

Od kafanskog stola do svetskih stadiona

Ova njena objava odmah je pokrenula lavinu komentara i pokrenula ozbiljne debate na društvenim mrežama. Dok su jedni oduševljeni njenom muzičkom širinom i činjenicom da bez sujete podržava i mlađe kolege poput Aleksandre Prijović i Adija Šoše, drugi su ostali zatečeni što se na listi našao sam krem domaće folk muzike, uključujući Stoju i Indiru Radić.

Međutim, poznavaoci Jelenine karijere znaju da ona nikada nije robovala predrasudama. Njen izbor pokazuje da ceni autentičnu energiju, bez obzira na žanr. Dok na domaćem terenu bira vrhunske vokale poput Adila i Adija Šoše, ili pak energiju Jale i Bube, njeni svetski favoriti ostaju u domenu audio-vizuelnog spektakla. Pominjanje kontroverznih ikona kao što su Ye (Kanje Vest), Lady Gaga i Nicki Minaj zapravo savršeno oslikava Jeleninu sopstvenu umetničku viziju – ekscentričnost, pomeranje granica i scenski performans koji ostavlja bez daha.