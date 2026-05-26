Pevačica Jelena Karleuša nedavno se pred kamerama dotakla bivšeg supruga Duška Tošića, otkrivši da sa nekadašnjim fudbalerom nema kontakt, te da su ćerke jedina poveznica nekada najlepšeg para na estradi.

- Duško i ja nismo u dobrim odnosima, nažalost, to je njegova odluka. Žao mi je zbog toga što vuče takve poteze. I zbog javnosti i zbog Atine i Nike, ljudi se razvedu, pa budu prijatelji ili u dobrim odnosima, ali on nije takav tip. Ne mogu njemu to da dočaram, digla sam ruke... Moram da naglasim da je divan otac, da je stalno sa njima u kontaktu, imaju divan odnos. Ispada da ga stalno spominjem, pa onda advokat zamoli da više ne govorim o tome, a zapravo ga ne spominjem ja sama od sebe, već odgovaram na vaša pitanja. Tako se namesti... - bila je iskrena pre nekoliko dana Jelena Karleuša.

S druge strane, Duško Tošić nije komentarisao dosadašnje navode bivše supruge niti se toliko često oglašava na društvenim mrežama, a pravo iznenađenje usledilo je juče kada je objavio fotografiju sa prijateljem i fudbalerom Marcelom Guedeom i time otkrio kako provodi slobodno vreme kada nije sa svojim naslednicama.

- Volim te, prijatelju moj – pisalo je u opisu fotografije dvoje sportista koji su pozirali pred fotografom sa osmehom na licu, a kasnije su zajedno otišli na ručak.

Podsećanja radi, bivši reprezentativac Srbije Duško Tošić ponovo uživa u ljubavi, a prema navodima domaćih medija, njegovo srce osvojila je atraktivna Nora, žena koja iza sebe ima brak i dvoje dece.

Ljubavni život nekadašnjeg fudbalera već mesecima privlači pažnju javnosti, a sada je poznato da uživa u novoj romansi.

Tošić je nakon razvoda od Jelene Karleuše dugo skrivao privatni život, a sada je prvi put javno potvrdio vezu sa Norom, koja ima 32 godine, što znači da je od njega mlađa devet godina.

Kako je nedavno otkrio izvor blizak paru, njih dvoje ne kriju emocije ni u javnosti, te su viđeni u jednom beogradskom restoranu kako razmenjuju nežnosti.