Jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta, Časni pojas Presvete Bogorodice, izazvao je nezapamćenu gužvu i ogromnu emociju među vernicima u Beogradu, zbog čega je odlučeno da ostane u Hramu Svetog Save do 1. juna 2026. godine.

Na molbu patrijarha srpskog Porfirija, iguman svetogorskog manastira Vatoped arhimandrit Jefrem blagoslovio je produženje boravka svetinje u Srbiji nakon što su desetine hiljada ljudi danima čekale u nepreglednim kolonama da se poklone Časnom pojasu Presvete Bogorodice.

Redovi vernika protezali su se kilometrima oko Hrama Svetog Save i vračarskih ulica, dok je u Beograd pristiglo više od stotinu autobusa iz Srbije, Republike Srpske, Crne Gore i drugih srpskih krajeva.

Iz Srpske pravoslavne crkve navode da ljudi po nekoliko sati u miru i molitvi čekaju kako bi prišli svetinji za koju vernici veruju da donosi utehu, blagoslov i brojna isceljenja.

Časni pojas Presvete Bogorodice smatra se jedinom relikvijom sačuvanom iz vremena zemaljskog života Bogorodice.

Prema predanju, sama Presveta Bogorodica isplela ga je od kamilje vune, a nakon njenog Uspenja pojas je predat apostolu Tomi.

Danas se ova svetinja čuva u manastiru Vatoped na Svetoj Gori i vekovima predstavlja jednu od najvećih dragocenosti pravoslavlja.

Posebno je poznata tradicija da se vernicima dele osveštane trake koje su doticale Časni pojas, a za koje mnogi veruju da donose pomoć i utehu.

Najviše svedočenja vezuje se za bračne parove koji nisu mogli da imaju decu, a koji su, prema brojnim pričama vernika, posle molitve i nošenja osveštane trake dobili potomstvo.

Vernici se Časnom pojasu mole i za pomoć u borbi protiv teških bolesti, uključujući i onkološka oboljenja, ali i za snagu da izdrže životne probleme i iskušenja.

Iz SPC naglašavaju da nošenje osveštane trake nije nikakav magijski ritual, već izraz vere, molitve i ljubavi prema Gospodu i Presvetoj Bogorodici.

Traka se može nositi oko pojasa, ruke ili čak vezati u kosu, ali se ističe da je mnogo važnija vera i molitva nego sam način nošenja.

Patrijarh Porfirije izjavio je da svetinja povezuje sve pravoslavne hrišćane i podseća narod na duhovne korene Srbije.

– Presveta Bogorodica povezuje sve pravoslavne hrišćane i čini da budemo jedan narod – rekao je patrijarh.

On je zahvalio igumanu Jefremu i bratstvu manastira Vatoped što su doneli Časni pojas u Srbiju i poručio da je srpski narod pokazao da nije izgubio veru i nadu.

Iguman manastira Vatoped arhimandrit Jefrem izjavio je da je bio duboko dirnut prizorima hiljada ljudi koji strpljivo čekaju satima kako bi se poklonili svetinji.

– Pitao sam narod da li su se umorili. Svi su odgovorili: „Ne, ne umaramo se“ – rekao je Jefrem.

On je pozvao vernike da se dok čekaju mole sa ljubavlju i verom, ističući da će Presveta Bogorodica čuti njihove molitve.

Časni pojas Presvete Bogorodice stigao je u Beograd 20. maja iz svetogorske carske lavre manastira Vatoped, gde se vekovima čuva kao jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta.

Kroz istoriju se za ovu relikviju vezuju brojna svedočenja o čudima, isceljenjima i zaštiti naroda od bolesti, gladi i velikih nesreća.