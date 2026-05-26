Ako znate svoje srećne brojeve možete da igrate loto, da planirate putovanja i druge aktivnosti, da se rukovodite tim brojevima u životu.

Svaki od 12 horoskopskih znakova ima jedinstvene osobine i karakteristike, kao i svoje najsrećnije brojeve.

OVAN (21. mart – 19. april)

Takmičarski i hrabri Ovan voli da vodi i stalno želi da bude aktivan.

Najsrećniji brojevi: 6, 18, 41, 77 i 83

BIK (20. april – 20. maj)

Pouzdanost i tvrdoglavost Bika često dolaze u sukob, ali ga čine stabilnim i postojanim.

Najsrećniji brojevi: 5, 35, 50, 57 i 82

BLIZANCI (21. maj – 20. jun)

Blizanci, poznati po duhovitosti i društvenosti, mogu imati problema kada se osećaju usamljeno ili zaglave u rutini.

Najsrećniji brojevi: 1, 10, 18, 35 i 86

RAK (21. jun – 22. jul)

Rak je vođen emocijama — često je sentimentalan, promenljiv i veoma osetljiv.

Najsrećniji brojevi: 1, 21, 24, 58 i 66

LAV (23. jul – 22. avgust)

Lav je rođeni lider i često preuzima kontrolu, ali to može prerasti u aroganciju ili krutost.

Najsrećniji brojevi: 6, 24, 39, 59 i 83

DEVICA (23. avgust – 22. septembar)

Devica je često previše kritična prema sebi i drugima, i sklona da se zaglavi u detaljima.

Najsrećniji brojevi: 16, 29, 79, 80 i 90

VAGA (23. septembar – 22. oktobar)

Vaga voli mir i pravičnost, ali ako nije pažljiva može da ostavi konflikte da se gomilaju.

Najsrećniji brojevi: 7, 20, 55, 77 i 86

ŠKORPIJA (23. oktobar – 21. novembar)

Škorpija je iskrena i istinoljubiva i očekuje isto zauzvrat od drugih.

Najsrećniji brojevi: 27, 29, 45, 53 i 89

STRELAC (22. novembar – 21. decembar)

Strelčevu ličnost pokreću radoznalost, energija i potreba za slobodom, pa ne voli ograničenja.

Najsrećniji brojevi: 6, 16, 23, 60 i 81

JARAC (22. decembar – 19. januar)

Jarac ima snažan osećaj odgovornosti i samokontrole, ali može biti i vrlo nepopustljiv ako ga neko povredi.

Najsrećniji brojevi: 3, 21, 66, 83 i 84

VODOLIJA (20. januar – 18. februar)

Vodolija češće razmišlja o problemu nego što pokazuje emocije kada se suoči s njim.

Najsrećniji brojevi: 17, 40, 46, 61 i 76

RIBE (19. februar – 20. mart)

Ribe su veoma prijateljski nastrojene, ali njihova prevelika poverljivost može im doneti probleme ako ih neko izda, piše Your tango.

Najsrećniji brojevi: 8, 10, 27, 56 i 69