Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić ocenila je danas da je poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kini istorijska i istakla da je odlikovanjem Ordenom prijateljstva ukazana velika čast i predsedniku Vučiću lično i Srbiji.

"To još jednom dokazuje da je predsednik Vučić apsolutno prevazišao okvire i lokalne i regionalne politike. Ako pogledate da je predsednik Si Đinping ugostio odmah nakon predsednika Trampa i predsednika Putina, onda vam to takođe i dovoljno govori o značaju koji pridaje predsedniku Aleksandru Vučiću", rekla je Brnabić za TV Prva.

Prema njenim rečima, zahvaljujući predsedniku Vučiću i njegovom uticaju u svetu, Srbija danas igra ulogu koja zemljama te veličine nije u principu dodeljena na svetskoj političkoj sceni.

"I to je meni najvažnija poruka ovog putovanja i dodela Ordena, koji je najveće državno odlikovanje koje Narodna Republika Kina može da dodeli strancu", rekla je Brnabić.

Navela je da su u Pekingu potpisana 23 bilateralna sporazuma iz različitih oblasti, navodeći da već imamo mnoge benefite tog sveobuhvatnog strateškog prijateljstva sa Kinom.

"To je ponovo zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću u vreme dok je bio i predsednik vlade. On je taj posao obavio, izuzetno važan za Srbiju, izuzetno važan i za čitav jedan grad Smederevo. Doveo je HBIS koji je preuzeo Železaru Smederevo i nastavio da ulaže u najtežim vremenima, a to je kada je počeo trgovinski rat u smislu čelika između Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije u prvom Trampovom mandatu predsednika, kada je i nama, tretirajući nas kao treće, Evropska unija uvela tarife i kvote na čelik. HBIS nije odustao", rekla je Brnabić.

Pored toga, istakla je da je HBIS nastavio da ulaže i da se bori.

"Nakon toga, izuzetno uspešno partnerstvo i u preuzimanju Rudarsko-topioničkog basena. Znam još iz vremena dok sam bila predsednica vlade, zahvaljujući tome, zahvaljujući investiranju iz Narodne Republike Kine i Ziđina, Srbija je postala drugi najveći i najznačajniji prozvođač bakra u Evropi", rekla je Brnabić.

Izrazila je uverenje da će predsednik Vučić, kada se bude vratio iz Kine, predstaviti sve one potencijale koji su otvoreni zahvaljujući ovoj poseti.

"Mislim da je u velikoj meri sramotno što postoje mediji u Srbiji koji se apsolutno ne bave tom posetom. To je neozbiljno, to je neprofesionalno i to svakako nije objektivno novinarstvo. Ali ja razumem zašto - zato što se ta slika ne uklapa u taj narativ u koji su oni pokušali da ubede tokom čitavih ovih godina, a posebno tokom 2025. i ove 2026. godine, njihove gledaoce, čitaoce i slušaoce. Dakle, to je taj narativ da se Aleksandar Vučić nalazi u izolaciji i da je Srbija zemlja u izolaciji, što ne može biti dalje od istine", rekla je Brnabić.

Kako je podsetila, nedelju dana ranije je razgovarao telefonom sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen i kao rezultat tog razgovora jeste da je prihvatio poziv i potvrdio da će učestvovati na samitu Evropske unije.

"On je tamo kao jedan od najvažnijih gostiju, zato što su njega mnogi evropski državnici pozivali da ga zamole da ipak prisustvuje, iako možemo reći da Evropska unija u velikoj meri nije bila fer prema Srbiji, te su zaista uložili vanredne napore da se predsednik Vučić tamo pojavi", rekla je Brnabić.

Takođe je ukazala da su u poseti staferi iz Kongresa SAD, ističući da je Srbija daleko od izloacije.

"Predsednik Aleksandar Vučić se svakim danom bori za Srbiju, dok se blokaderi uvek bore protiv nečega. To vam je politika između politike znanja i politike rušenja i razaranja što rade blokaderi", rekla je Brnabić.