Pobednik prvog "Velikog brata" u Hrvatskoj i ujedno prvi rijaliti pobednik na Balkanu, Saša Tkalčević, odlučio je da ponovo promeni život iz korena i sa porodicom se preseli iz Štokholma.

Tkalčević od 2017. godine živi u Švedskoj, gde je sa porodicom izgradio novi život, daleko od rijaliti scene po kojoj ga publika pamti.

Nekadašnji pobednik danas se ne oslanja na popularnost stečenu u televizijskom formatu, već se posvetio porodici i poslu.

U Švedskoj je radio kao tatu majstor, pokrenuo sopstveni posao sa papirom i vaspitava decu na tri jezika, a sada je odlučio da napusti Štokholm i preseli se u mirniju sredinu, okruženu prirodom.

Govoreći o životu tamo, istakao je da stvarnost nije onakva kakvom je mnogi zamišljaju.

-Ako izostavimo bajke, mi u Švedskoj isto radimo, mučimo se i borimo, plaćamo račune, kao i u Hrvatskoj. Žao mi je ljudi koji ovde dođu zbog novca i štednje. Oni žive između posla i kuće, ništa nisu videli ni iskusili, ne znaju šta se događa dve ulice dalje i jedva čekaju godišnji odmor da u Hrvatskoj pokažu kako su uspeli. U Švedsku sam došao zbog drugačijeg života - bio je iskren.

Otkrio je i gde nastavlja život sa porodicom.

- Selimo se u grad Karlskogu, oko 250 kilometara zapadno od Štokholma, prema Norveškoj. Kupili smo kuću blizu jezera. Supruga Mirela već je dobila posao u tamošnjoj bolnici, koja se nalazi veoma blizu naše kuće. Želim da moja deca, petnaestogodišnji Dorian, pet godina mlađi Neo i osmogodišnji Oskar, žive lepo i udobno, da imaju svoju kuću i dvorište. Sa nama je donedavno živeo i Dominik, Mirelin najstariji sin - ispričao je on.

"Imam firmu"

Saša je govorio i o poslu kojim se danas bavi.

- Imam firmu za veleprodaju papira. Sarađujem sa jednom fabrikom u Bjelovaru, imam veoma povoljne cene i posao ide dobro. To mi je omogućilo da radim od kuće i živim gde god želim. Tetoviranjem se bavim taman toliko da mi ne postane obaveza - konstatovao je potom.

Podsetio je i da mu je pobeda u "Velikom bratu" promenila život, pre svega finansijski.

-Naravno da jeste. Bio sam dužan bankama, otplatio sam sve kredite i kupio svoju nekretninu. Postao sam materijalno nezavisan, a to je bila velika stvar - priznao je Tkalčević za Index, koji je svojevremeno osvojio nagradu od 100.000 evra.