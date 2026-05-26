Ruske bezbednosne službe tvrde da su sprečile veliki teroristički napad u Lenjingradskoj oblasti nakon što su na trupu stranog broda za prevoz gasa pronađene eksplozivne naprave koje su, prema navodima Moskve, mogle da pretvore čitav tanker u ogromnu plutajuću bombu.

Kako je saopštio FSB, eksplozivne naprave otkrivene su tokom pregleda gasovoznog broda „Arenijus“, koji je u rusku luku Ust-Luga stigao iz belgijske luke Antverpen.

Prema navodima ruskih službi, brod je nakon utovara ruskog gasa trebalo da nastavi plovidbu ka turskoj luci Samsun.

Operaciju su, kako prenosi TASS, zajedno sproveli FSB, ruski Istražni komitet, Ministarstvo odbrane i Rosgvardija.

Pregled podvodnog dela broda počeo je nakon dobijanja obaveštajnih podataka o mogućoj sabotaži.

Ronioci su tokom kontrole trupa primetili sumnjive predmete pričvršćene magnetnim kopčama u blizini mašinskog odeljenja velikog gasovoznog broda.

Nakon detaljnog pregleda pomoću podvodnog drona i tima za eksplozive, utvrđeno je da se radi o industrijski proizvedenim magnetnim morskim minama.

Prema podacima FSB-a, svaka naprava sadržala je oko sedam kilograma plastičnog eksploziva.

Ruski istražitelji sada detaljno proučavaju rutu broda iz Belgije, dok je posebnu pažnju izazvalo svedočenje kapetana koji je govorio o „čudnom zadržavanju“ broda u Antverpenu.

Kako je naveo, brod je gotovo dan i po bio usidren ispred luke zbog navodnog štrajka radnika terminala.

Međutim, ruske službe smatraju da je upravo taj period mogao biti ključan za postavljanje mina.

Prema procenama stručnjaka, takva operacija teško je mogla biti izvedena unutar ruskih teritorijalnih voda.

Ruski Istražni komitet pokrenuo je krivični postupak zbog pokušaja terorističkog napada i ilegalne trgovine eksplozivnim napravama.

Bezbednosne službe trenutno pokušavaju da identifikuju sve osobe koje bi mogle biti povezane sa navodnom operacijom sabotaže.

U ruskim analizama sve češće se pominje moguća ukrajinska veza sa incidentom, iako za sada zvanični dokazi nisu objavljeni.

Luka Ust-Luga smatra se jednim od ključnih centara ruske izvozne infrastrukture kroz koji prolaze ogromne količine energetskog i industrijskog tereta.

Poslednjih meseci ta luka sve češće se nalazi na meti pretnji sabotažom i napada dronovima.

Posebnu pažnju ranije je izazvao i incident sa gasovozom „Arktik Metagaz“ koji je, prema ruskim tvrdnjama, bio meta napada ukrajinskog pomorskog drona kod obale Libije.

Ruske bezbednosne službe sada upozoravaju da se rat protiv ruske energetske infrastrukture sve više širi i na same transportne brodove.

Prema njihovim procenama, metode napada postaju sve sofisticiranije, dok zaštita ključnih energetskih ruta postaje jedan od najvećih bezbednosnih izazova za Moskvu.