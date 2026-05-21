Šta raditi sa trakom osveštanom na pojasu Presvete Bogorodice ako ste je dobili? Posle 650 godina svetinja je u Srbiji, a evo kako se pravilno čuva ovaj dar

Posle skoro 650 godina, jedna od najvećih svetinja pravoslavlja stigla je u Srbiju - originalni pojas presvete Bogorodice sa Svete Gore.

Versko dobrotvorno starateljstvo dobilo je veliki blagoslov i čast da pripremi 300.000 osvećenih traka sa Časnog pojasa presvete Bogorodice, koje će biti deljene vernom narodu koji dođe da se pokloni ovoj velikoj svetinji.

Šta raditi sa trakom osveštanom na pojasu Presvete Bogorodice ako ste je dobili?

Časni Pojas Bogorodice jedina je relikvija koja se sačuvala iz doba Njenog zemaljskog života. Sada se pojas čuva na Svetoj Gori Atonskoj, u manastiru Vatopedu. Prema predanju, Bogorodica je sama isplela pojas od kamilje dlake, a nakon Svog Uspenja predala ga je apostolu Tomi.

U Vatopedu postoji tradicija: na molbu hodočasnika, njima se daju trake osveštane na Časnom pojasu Bogorodice.

Kako se nosi traka?

U pravoslavnom svetu veruje se da Časni pojas Presvete Bogorodice ima određene isceliteljske moći i da bi onaj ko boluje trebalo da se opaše ovom osveštanom trakom kao običnim kaišem.