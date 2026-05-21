Šta raditi sa trakom osveštanom na pojasu Presvete Bogorodice ako ste je dobili? Posle 650 godina svetinja je u Srbiji, a evo kako se pravilno čuva ovaj dar

Saznajte na koji način se trakica nosi, da li se sme prati i kako da blagoslov podelite sa najbližima

 
Autor:  Milica Krstić
21.05.2026.15:45
Posle skoro 650 godina, jedna od najvećih svetinja pravoslavlja stigla je u Srbiju - originalni pojas presvete Bogorodice sa Svete Gore.

Versko dobrotvorno starateljstvo dobilo je veliki blagoslov i čast da pripremi 300.000 osvećenih traka sa Časnog pojasa presvete Bogorodice, koje će biti deljene vernom narodu koji dođe da se pokloni ovoj velikoj svetinji.

Otkrivamo kako da pravilno postupate sa ovim svetim darom.

Šta raditi sa trakom osveštanom na pojasu Presvete Bogorodice ako ste je dobili?

Časni Pojas Bogorodice jedina je relikvija koja se sačuvala iz doba Njenog zemaljskog života. Sada se pojas čuva na Svetoj Gori Atonskoj, u manastiru Vatopedu. Prema predanju, Bogorodica je sama isplela pojas od kamilje dlake, a nakon Svog Uspenja predala ga je apostolu Tomi.

U Vatopedu postoji tradicija: na molbu hodočasnika, njima se daju trake osveštane na Časnom pojasu Bogorodice.

Kako se nosi traka?

U pravoslavnom svetu veruje se da Časni pojas Presvete Bogorodice ima određene isceliteljske moći i da bi onaj ko boluje trebalo da se opaše ovom osveštanom trakom kao običnim kaišem.

Ona se nosi određeni vremenski period, kako preko dana, tako i noću. U suštini, tu nema nekih striktnih pravila: na primer, možete ovom trakom da vežete kosu, čak i da je nosite i oko ručnog zgloba.

Bitno je da znate da nošenje trake osveštane na Časnom pojasu nije magijski ritual. Kao i u osnovi svakog hrišćanskog obreda, ovde, pre svega, leži naša ljubav prema Gospodu našem Isusu Hristu i njegovoj Prečistoj Majci.

Mnogo je važniji smisao, nego način na koji nosimo traku. Dakle, ne morate ga uopšte stavljati, već jednostavno da ga celivate dok se molite Presvetoj Bogorodici.

Da li osveštana traka mora da se nosi stalno?

Nema potrebe da stalno nosite ovu osveštanu traku. Obično se ona nosi u posebnim prilikama ili za vreme bolesti. Istovremeno, ne treba se oslanjati samo na to što nosite traku na sebi: uprkos svom velikom značaju, ova svetinja samo dopunjuje vaš život u krilu Crkve. Ona ni na koji način ne umanjuje važnost molitve, posete crkvi ili vršenja tajni ispovesti i pričešća.

Da li se traka može skidati?

Kao i svakom drugom svetinjom, trakom se treba rukovati pažljivo i uredno. Po želji ili potrebi, ona se može skidati - to se ne smatra grehom ili odstupanjem od pravila.

Obično se traka daje zajedno sa malom knjižicom koja sadrži kratku informaciju o njoj.

Da li treba skidati traku tokom intimnih odnosa sa suprugom?

Odgovarajući na ovo pitanje, još jednom treba istaći razliku između vere i magijskog mišljenja. Pitanja o tome da li treba skidati traku tokom intimne bliskosti, ili, recimo, kada idete u toalet, spadaju u drugu kategoriju. Dok nosite traku sa pojasa Bogorodice, zaista ne bi trebalo da grešite, kao, uostalom, da to radite i bez nje. Ali nije greh da dok nosite traku da obavljate vaše svakodnevne aktivnosti, vodite ustaljen život koji ne krši zapovesti i nije u suprotnosti sa hrišćanskom verom.

Da li se traka može prati?

Ako se traka isprljala, možete je oprati. Doduše, obzirom da je ona osveštana, bolje je da ne prosipate vodu u kojoj ste je prali, nego, recimo da sa njom zalijete sobne biljke.

Da li traka može da se seče?

Ovo je jedno od čestih pitanja o trakama osveštanim na pojasu Presvete Bogorodice – jer ih nije tako lako nabaviti, a dešava se da potražnja prevazilazi mogućnosti monaha. Stoga nije zabranjeno preseći traku na dva ili čak tri dela kako biste podelili svetinju sa svojim najmilijima kojima je ona takođe potrebna. U takvim slučajevima, dužina traka neće dozvoliti da se njima opašete, ali možete, na primer, da ih vežete na ruku.

Alo.rs/ Athos Guide

 

VUČIĆ O NIS-U: Nadamo se da ćemo u narednim nedeljama to moći da završimo

NE MOGU U JASENOVAC DA POLOŽIM CVEĆE, SVE JE JASNO Vučić o izjavi Plenkovića: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, to je odavno logično
IZBORI PRED KRAJ 2026. OPREDELIĆE SUDBINU SRBIJE Vučić zamolio građane samo jednu stvar
ULOŽILI SMO 135 MILIONA EVRA U RUMU Vučić pozvao građane: Doveli smo 12 fabrika, učestvujte zajedno sa nama
I DANAS STE MOGLI DA ČUJETE "STRELJAĆEMO VUČIĆA" Predsednik upitao blokadere: Je li to vaš program i plan?
VUČIĆ DOBIO NEOBIČAN POKLON OD GRAĐANA "Ovo nikada u životu nisam video"
Tačno ovim putem danas će proći Spasovdanska litija kroz Beograd: Na čelu prvi put jedna od najvećih svetinja - pojas presvete Bogorodice, evo kad se kreće
Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,05 117,4 117,75
USD USD 100,89 101,2 101,5
CAD CAD 73,33 73,55 73,77
AUD AUD 71,65 71,87 72,08
GBP GBP 135,13 135,53 135,94
CHF CHF 127,73 128,11 128,49

