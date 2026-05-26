Premijer Slovačke Robert Fico izjavio je da bi se i druge evropske zemlje mogle pridružiti tužbi Slovačke protiv zabrane uvoza ruskog gasa u Evropsku uniju.

- Podneli smo tužbu protiv Evropske komisije zbog RePowerEU: 2027. godine treba da bude obustavljen uvoz ruskog gasa. Podneli smo tužbu i osećamo se snažno, jer nam mnogi govore da imamo veoma jake argumente - rekao je Fico u video-snimku objavljenom na društvenim mrežama.

- Mnogi premijeri mi nagoveštavaju da bi se možda pridružili - dodao je on.

Prema rečima Fica, Evropska komisija je po pitanju odustajanja od ruskog gasa morala da dobije saglasnost svih država članica Evropske unije, a ne da takvu odluku donese kvalifikovanom većinom, kao što je to učinjeno.

Slovačka je u aprilu podnela tužbu Sudu Evropske unije protiv zabrane uvoza ruskog gasa. Iz ranije objavljenog saopštenja Saveta EU proizilazi da je konačno odobrena zabrana uvoza ruskog tečnog prirodnog gasa (LNG) od 1. januara 2027. godine, kao i ruskog gasa koji stiže gasovodima od 30. septembra 2027. godine.

