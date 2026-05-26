Rusija je pokrenula proceduru za prodaju 23,76% akcija Aeroflota, što predstavlja jedno od najvećih smanjenja državnog udela u nacionalnoj avio-kompaniji poslednjih godina.

Kako prenosi ruska agencija Interfaks, pozivajući se na Federalnu agenciju za upravljanje državnom imovinom (Rosimuščestvo), objavljen je konkurs za izbor organizatora prodaje državnog paketa akcija u najvećoj ruskoj avio-grupi.

Prijave će biti primane od 22. maja do 8. juna, dok je otvaranje ponuda planirano za 9. jun. Izabrani organizator biće zadužen za procenu tržišne vrednosti paketa akcija i pripremu modela prodaje koji bi državi doneo najveći mogući prihod.

Na osnovu trenutne cene akcije na Moskovskoj berzi, vrednost paketa od 23,76% procenjuje se na oko 44,5 milijardi rubalja, odnosno približno 500 miliona evra.

Ruska država trenutno kontroliše 73,8% Aeroflota, pa će i nakon prodaje zadržati većinski udeo i kontrolu nad kompanijom.

Zbog toga se ovaj potez više posmatra kao delimično smanjenje državnog vlasništva i pokušaj privlačenja kapitala nego kao klasična privatizacija nacionalnog avio-prevoznika.

Aeroflot grupa obuhvata Aeroflot, Pobedu i Rossiyu i ostaje najveći avio-prevoznik u Rusiji uprkos zapadnim sankcijama, ograničenom pristupu međunarodnim tržištima i problemima u nabavci novih aviona i rezervnih delova.

Poslednja velika prodaja akcija Aeroflota sprovedena je 2020. godine tokom pandemije koronavirusa, kada je kompanija kroz dodatnu emisiju od 1,33 milijarde novih akcija, što je predstavljalo oko 35% tadašnjeg kapitala kompanije, prikupila približno 80 milijardi rubalja odnosno nešto više od milijardu američkih dolara radi stabilizacije poslovanja nakon velikog pada avio-saobraćaja.

