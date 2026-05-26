Spekulacije o ulasku Filipa Cara u Elitu dostigle su vrhunac nakon što je objavljeno da su pravne prepreke i sudski procesi protiv njega u Srbiji zvanično završeni.

Dok Car na svojim društvenim mrežama kači zagonetne poruke i poručuje fanovima „Stižem vam“, voditelj Darko Tanasijević izneo je svoj iskren stav o tome šta bi povratak kontroverznog Crikveničanina značio za trenutnu dinamiku u Beloj kući i odnos Maje i Asmina.





- Filip Car može uvek i svuda mnogo toga da promeni. On stvarno jeste jedan od onako najkontroverznijih učesnika rijalitija i najharizmatičnijih. On je harizmatičan i kad je dobar, i kad je katastrofa, i kad se svađa i verbalno nadmeće sa nekim, pa i kada je solo i u ljubavnim odnosima. On stvarno jeste neko koga gledaoci negde i dozivaju i priželjkuju - izjavio je Darko pa nastavio:





- Što se mene tiče, dobrodošao je, ali ja se ne pitam o tim stvarima niti odlučujem. Ako mene lično pitaš, ja bih voleo da on, ukoliko postoje obostrani interes, razumevanje i želja, sklopi možda neki dogovor sa produkcijom, da li je to sad ili je to za narednu ili onu tamo sezonu, ne znam, ali svakako bih voleo da ga bar još jednom vidim u rijalitiju - izjavio je Tanasijević za Alo.

Ko je iz ove aktuelne sezone tvoje najveće razočaranje, a ko najprijatnije iznenađenje među novim licima?

- Razočaranja su mi generalno svi oni koji su se pre ulaska utrkivali u najavama kako su elokventni, kako će tamo da „rešetaju" stare učesnike i naprave pometnju, a onda su ušli, zaćutali i rijaliti ih je bukvalno pojeo. Pola tih imena više ne mogu ni da se setim, a većina je brzo i napustila kuću. Što se tiče prijatnog iznenađenja, odnosno lica koje mi je zapalo za oko - to je Asmin. Znam da se mi medijski bavimo njim već tri godine i da publici deluje kao stari učesnik, ali ovo je zapravo njegovo prvo učešće u samom šouu. Kada kažem da mi je otkriće, to ne znači nužno da podržavam sve što radi, daleko od toga. Ali posmatrano strogo profesionalno, on drži pažnju, intrigantan je, stalno nešto petlja, laže, maže, pa onda bude potpuno iskren. Odlično se snašao za jednog debitanta, do te mere da i veterani u kući komentarišu da izgleda kao da je u rijalitiju već deset godina. Verujem da je on neko koga ćemo gledati i u narednim sezonama - rekao je Darko za Alo.




