Jovana Joksimović dobro je poznato lice na malim ekranima, a lepu voditeljku već nešto više od decenije, gledamo i slušamo u emisijama informativnog sadržaja.

Ovog jutra Joksimovićeva je u studiju jutarnjeg programa "Uranak", doživela veliko iznenađenje, kada je doleteo vrabac i to pravo na sto!

- Svi smo potpuno zbunjeni, nama je u studiju vrabac koji je došao da gostuje, a sada pretenduje i na moju stolicu. Vrlo je druželjubiv, izgleda da će se družiti sa nama tokom Uranka, možda mu je hladno napolju, neka ga kod nas - rekla je Jovana Joksimović sa osmehom na licu, te otkrila kako je vrabac završio u programu uživo.

- Nešto je letelo po studiju, mi smo se uplašili, nismo vidli da je vrabac. Čekamo gosti da se naviknu, mi već jesmo - zaključila je voditeljka.

Vedrana Rudan u klinču sa Jovanom

Podsetimo, spisateljica Vedrana Rudan jednom prilikom bila je gost u jutarnjem programu kod voditeljke Jovane Joksimović.

Vedrana je pre godinu dana rekla da ima platu kao Jovana, izgledala bi bolje.

- Evo da sam ja plaćena kao vi, ja bih možda i lepše izgledala od vas - govori Rudan, a Joksimovićka je tada odgovorila:

- Nisam se nešto potrudila?

- Pa nisam baš sigurna. Niste vi nešto lepi, zato što niste uložili u sebe. Pogledajte mene, a pogledajte sebe. Zašto ste vi tako lepi, a ja nisam? Ja mislim da bih ja bila mnogo lepša da imam vaše pare - poručuje Vedrana.

- Mislite da sam nešto ulagala u svoj izgled? Šta ste zapeli za moje pare? Koje pare? - pitala se voditeljka.

