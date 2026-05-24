Francuska policija sukobila se sa učesnicima rejv žurke u Bretanji na kojoj se okupilo 300 ljudi, nakon što je po nalogu perfekta departmana Moriban izašla kako bi je prekinula, preneo je danas Figaro.

Po dolasku policije, učesnici neprijavljene žurke su se rasporedili na dva ulaza u objekat u kojem se održavala zabava kako bi ga branili pirotehnikom, a pripadnici snaga reda su odgovorili suzavcem, saopšteno je iz prefekture.

Dva sata nakon početka operacije, situacija je stavljena pod kontrolu, što je omogućilo da učesnici žurke budu udaljeni, a sva oprema je potom zaplenjena.

Naredbu da se skup prekine dao je prefekt Morbiana Mihael Gali, koji je u objavi na društvenim mrežama oštro osudio održavanje ovakvih “ilegalnih skupova”, podsetivši da su oni zabranjeni dekretom prefekture do 1. juna.

Ovaj slučaj dogodio se dok se u Senatu razmatra predlog bezbednosnog zakona koji predviđa da organizovanje neprijavljene rejv žurke bude krivično delo kažnjivo sa dve godine zatvora i novčanom kaznom od 30.000 evra, prenosi Tanjug.

