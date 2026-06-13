Jovana Joksimović i Srđan Predojević su godinama bili nerazdvojni tandem.

Iako već nekoliko godina Jovana sama vodi jutarnji program, ljudi je i dalje povezuju sa popularnim voditeljem.

Nakon što su presekli saradnju Jovana je dugo ćutala, a jednom prilikom konačno progovorila o kolegi.

- Srđan i ja smo bili tim koji je donosio fantastične rezultate. Magija koju smo nas dvoje imali, iako smo različiti... Jako smo dobar tandem i urednički i voditeljski. Žao mi je što danas ne radimo zajedno jer mislim da bismo mogli još mnogo toga da uradimo. Na televiziji smo bili onakvi kakvi jesmo i privatno. Nismo mogli da budemo nekoliko sati u ulozi nekoga. Normalni smo bili - rekla je Jovana za "K1", a oglasila se kada je Srđan ponovo počeo da radi na "Pinku".

"Izbegavam konflikte"

Voditeljka je tada istakla da se ne trudi da bude pametna tokom programa.

- Ako ja koja sam toliko obaveštena nešto ne razumem, nije me sramota da postavim pitanje, da insistiram na nečemu na čemu treba da se insistira. Nisam opasna, trudim se da izbegavam konflikte, sa mnom znaš na čemu si. To me je koštalo u životu - rekla je ona.

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