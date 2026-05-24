Kompanija Lada Deutschland GmbH, sa sedištem u nemačkom gradiću Bukstehudeu, i službeno je proglasila stečaj.

Budući da uprava preduzeća u proteklom periodu nije uspela da pronađe novog strateškog investitora, potraga je obustavljena, čime se nakon više od 50 godina završava istorija prisutnosti ove kultne ruske automobilske marke na nemačkom tržištu. Poslovanje u Bukstehudeu u potpunosti miruje već nekoliko meseci, a pred sam kraj u kompaniji je ostalo zaposleno svega desetak radnika.

Postupan put prema potpunom bankrotu

Problemi za uvoznika nisu započeli preko noći, već su se gomilali godinama. Još krajem 2019. godine, ruski matični proizvođač AvtoVAZ službeno je zaustavio izvoz svojih vozila prema Evropi jer je Evropska unija drastično pooštrila ekološke propise o emisiji izduvnih gasova, koje ruski motori nisu mogli da ispune.

Kako bi spasio posao, nemački uvoznik u Bukstehudeu tada je prešao na takozvani sivi (privatni) uvoz popularnog terenca "lada niva", pa na nemačkom tržištu nastavio da ga plasira pod imenima "lada 4×4" i "lada taiga". Ti automobili, premda tehnološki zaostali i siromašni opremom, bili su veoma popularni među lovcima i poljoprivrednicima zbog svoje niske cene.

Konačni udarac ratom: Onog trenutka kada je izbio rat u Ukrajini i kada su na snagu stupili oštri evropski embargo i sankcije protiv Rusije, i ovaj preostali lanac snabdevanja u potpunosti se urušio. Nabava novih vozila, ali i delova za redovne servise, postala je praktično nemoguća misija.

Kineski brendovi nisu uspeli da spasu situaciju

Ruski automobilski div s Volge, kompanija AvtoVAZ, svoje "lade" i dalje sklapa u matičnom pogonu u Toljatiju i pod licencom u Kazahstanu, Egiptu i Ekvadoru. Svetsku slavu stekli su upravo s modelom "niva", a zanimljivo je da je ime "lada" u početku bilo rezervisano isključivo za izvoz, dok je od 1976. godine u potpunosti zamenilo stari domaći naziv "žiguli".

U očajničkom pokušaju da spasi nemačku kompaniju od propasti, uprava je pokušala da izgradi potpuno novi stub poslovanja. Sklopljeni su ugovori s kineskim proizvođačima automobila JAC i Dayun, s planom da se nemačkim kupcima umesto ruskih ponude kineska vozila.

Međutim, taj je zaokret doživeo potpuni fijasko. Tokom 2024. i 2025. godine u celoj Nemačkoj prodato je jedva tridesetak vozila iz njihovog asortimana. U poređenju s prethodnim zlatnim godinama, kada je "lada" u Nemačkoj redovno beležila više od hiljadu novoregistrovanih automobila godišnje, ovaj pad bio je jasan znak da je kraj neizbežan.

Malo ko zna: Upravo su oni doveli Kiju u Nemačku

Istorija ove posrnule kompanije iz Bukstehudea seže daleko van okvira same ruske marke. Malo je poznata činjenica iz automobilske istorije da je početkom 1990-ih godina upravo tadašnja kompanija Lada GmbH, preko svoje ćerke firme, delovala kao prvi službeni uvoznik koji je južnokorejsku marku "Kia" doveo na nemačko tlo.

Dok je "Kia" u međuvremenu izrasla u globalnog i veoma uspešnog automobilskog giganta na evropskim putevima, njen prvi nemački uvoznik, utopljen u problemima s ruskim vlasnicima i sankcijama, morao je trajno da zatvori svoja vrata.