Makedonski šoumen i voditelj Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, ponovo je uspeo da privuče pažnju javnosti.

Nakon što je predstavio novu pesmu pod nazivom „Sve“, reakcije publike na numeru bile su uglavnom pozitivne, a mnogi su pohvalili njegov povratak na muzičku scenu.

Ipak, više od same pesme pažnju je privukao spot. Naime, Boki 13 je još jednom pokazao da voli provokativne poteze, pa je u jednom kadru učinio nešto što je mnoge ostavilo bez teksta. Zapalio je luksuznu torbu marke Birkin, čija se vrednost procenjuje na čak 30.000 evra.

Reč je o jednom od najprestižnijih modnih aksesoara na svetu, simbolu luksuza i statusa, o kojem sanjaju brojne žene širom planete. Upravo zbog toga scena spaljivanja izazvala je burne reakcije na društvenim mrežama, gde su se komentari nizali velikom brzinom.

Dok su jedni bili šokirani i pitali se zbog čega bi neko uništio predmet takve vrednosti, drugi smatraju da je u pitanju umetnička poruka i još jedan dokaz da Boki 13 zna kako da privuče pažnju i pokrene polemiku.

Alo/Telegraf

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