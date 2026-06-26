Marina Tucaković je bila u ljubavnoj vezi sa pevačem Oliverom Mandićem, koji je tada bio na početku muzičke karijere.

Iako se u javnosti gotovo uopšte nije govorilo o ovoj romansi, njih dvoje su četiri godine bili u ljubavi, a Oliver je jednom prilikom potvrdio da je Marina patila za njim.

- Marina i ja smo bili u vezi četiri godine. Za vreme našeg zabavljanja napisala mi je "Ljuljaj me nežno". Pošto sam objavio tu numeru, raskinuli smo. Ostavio sam je zbog mlađih i lepših devojaka. Tada je krenulo ludilo u mom životu, a ona je verovatno patila. Naša saradnja se nastavila i posle raskida. Hvala joj što mi je napisala divne tekstove i posle toga na mojim albumima. Radila mi je sve pesme osim "Dođe mi da vrisnem tvoje ime" i "Bobane" - ispričao je Mandić pre nekoliko godina za beogradske medije.

- Posle našeg raskida ostali smo u dobrim odnosima. Ona je dupla Škorpija, lovu voli najviše.

"Naša veza nikoga nije zanimala"

Iako je tvrdila da nikad nisu krili svoju ljubav, Marina je rekla da se ne seća baš svih detalja iz romanse s Mandićem.

- Bilo je to tako davno. Više se i ne sećam. Oliver je bio presladak mladić, uvek doteran i potpuno drugačiji. Nosio je košulje i pantalone. Nismo se skrivali, nego tada naša veza nikoga nije zanimala - ispričala je Tucakovićeva svojevremeno.

Inače, Marina i Oliver su isto godište, rođeni su 1953. godine, a u periodu zabavljanja imali su oko dvadesetak godina. Kada su Marinu pre nekoliko godina novinari upitali kakav je ljubavnik bio pevač, koji danas ne voli da daje intervjue i pojavljuje se u javnosti, odgovorila je najpre:

- Neću da pričam o intimnim odnosima. Nemojte to da me pitate. Bio je dobar.

Marina i Oliver ostali su u prijateljskim odnosima, a Tucakovićeva je potom dugi niz godina bila u srećnom braku sa Aleksandrom Futom Radulovićem.

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