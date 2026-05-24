Zdravstveno stanje ruskog predsednika Vladimira Putina ponovo je izazvalo talas spekulacija u medijima i na društvenim mrežama nakon što je Kremlj uklonio još jedan snimak koji je izazvao pažnju javnosti.

Reč je o video-snimku sa sastanka Putina sa učesnicima programa „Vreme heroja“, na kojem ruski predsednik, prema ocenama pojedinih komentatora, nije uspeo jasno da izgovori vojni poklič „ura“.





Taj izraz tradicionalno se koristi u Rusiji tokom vojnih parada, proslava i borbenih pokliča.

Snimak je najpre objavila ruska agencija TASS, ali je kasnije uklonjen sa zvaničnih kanala Kremlja. Video se ubrzo potom ponovo pojavio na društvenim mrežama.

Na snimku se vidi kako Putin na kraju događaja pokušava da zajedno sa učesnicima uzvikne „ura“.

"Kremlj je uklonio video na kojem Putin nije pravilno uzviknuo trostruko 'ura'. Snimak je prvobitno objavio TASS, ali je ubrzo nakon toga tiho uklonjen sa veb stranice Kremlja. Izgleda da su čak i oni shvatili koliko je to alarmantno izgledalo", objavio je opozicioni beloruski medij Nexta, koji deluje iz Poljske.

Zelenski iskoristio trenutak za kritiku

Na sporni snimak reagovao je i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski tokom komentarisanja ruskih napada na Ukrajinu, u kojima su, prema njegovim rečima, povređene 83 osobe.

"Putin više ne može ni 'ura' jasno da izgovori, samo nešto mrmlja i nerazgovetno govori, a ipak projektilima uništava stambene zgrade. Lansirao je tri projektila na postrojenje za vodosnabdevanje. Zapalio je pijacu. Oštetio je desetine stambenih zgrada. Pogodio je nekoliko običnih škola. Lansirao je svoj 'Orešnik' na Belu Cerkvu. Zaista su podivljali", rekao je Zelenski.

Kremlj i ranije uklanjao snimke

Ovo nije prvi slučaj da Kremlj uklanja video-materijal sa Putinom koji izaziva pitanja o njegovom zdravstvenom stanju.

U martu ove godine sa zvaničnih kanala nestao je snimak obraćanja povodom Međunarodnog dana žena, na kojem se vidi kako Putin više puta kašlje i dodiruje vrat.

Nakon toga objavljena je nova verzija snimka bez tog dela, naveo je britanski Independent.

Poslednjih meseci sve češće se komentariše izgled ruskog predsednika, posebno nakon njegovog pojavljivanja na paradi povodom Dana pobede.

Pojedini mediji i komentatori tvrdili su da je Putin delovao umorno i iscrpljeno, uz primetno otečene obraze i promene na licu.

Organizacija „Krimski vetar“ ocenila je da istorija pokazuje kako mnogi autoritarni lideri vidljivo stare u periodima pojačanog političkog pritiska.

"Istorija pokazuje da mnogi diktatori vidljivo stare pre pada svog režima ili sopstvene smrti. Naučnici to povezuju sa hroničnim stresom, paranoičnim strahom od gubitka vlasti i izolacijom, što ubrzava starenje organizma."

Priče o rastućoj paranoji

Pored zdravstvenog stanja, mediji poslednjih nedelja sve više pišu i o navodnoj paranoji unutar Kremlja.

Prema pisanju nezavisnog ruskog kanala „Mozhem Obsheniya“, sredinom aprila uvedena su nova bezbednosna pravila, uključujući zabranu nošenja satova tokom sastanaka sa Putinom.

Novinari tog kanala analizirali su snimke sastanaka i primetili da brojni ruski zvaničnici zaista nisu nosili satove.

Isti izvor tvrdi da se zabrana ne odnosi na ljude koje Putin dugo poznaje i kojima veruje.

Ruski opozicioni oligarh Mihail Hodorkovski ocenio je da ruski predsednik pokazuje sve veću zabrinutost za sopstvenu bezbednost.

"Ili se sam Putin plaši, ili ga neko namerno plaši i čini paranoičnim", rekao je Hodorkovski.